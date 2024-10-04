Государство отменяет студенческие стипендии за отличные результаты в учебе. Вузы и студенты недовольны

Начальник отдела высшего образования Министерства образования и науки Кристи Раудмяэ сообщила, что бюджет стипендий за успеваемость составлял 2,4 миллиона евро, их получали 2400 студентов вузов (6% студентов), то есть на одного студента — 100 евро в месяц. Размер стипендии оставался неизменным с момента ее создания десять лет назад.

По словам Раудмяэ, теперь предполагается, что стипендия должна основываться на потребности, а не на успеваемости. „Стипендию за успеваемость назначали на основании установленных вузом критериев, и она не учитывала ни материальное положение студента, ни его потребности. В докладе Центра мониторинга развития Рийгикогу отмечалось, что эстонская система учебных стипендий основана на результатах, и для улучшения доступа к высшему образованию вместо нее надо разработать систему, основанную на потребностях“, - сказала она.