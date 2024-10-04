04.10.2024, 13:30
Государство отменяет студенческие стипендии за отличные результаты в учебе. Вузы и студенты недовольны(14)
ФОТО: ARGO INGVER | DELFI MEEDIA
Со следующего учебного года Министерство образования и науки прекратит выплату стипендий студентам, показывающим отличные результаты в учебе, что позволит сэкономить более 2 миллионов евро. В университетском сообществе это решение не приветствуют, так как стипендия мотивировала молодежь прикладывать к учебе больше усилий.
Начальник отдела высшего образования Министерства образования и науки Кристи Раудмяэ сообщила, что бюджет стипендий за успеваемость составлял 2,4 миллиона евро, их получали 2400 студентов вузов (6% студентов), то есть на одного студента — 100 евро в месяц. Размер стипендии оставался неизменным с момента ее создания десять лет назад.
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