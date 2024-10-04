Новости Эстонии
04.10.2024, 13:30

Государство отменяет студенческие стипендии за отличные результаты в учебе. Вузы и студенты недовольны

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Фонтан „Целующиеся студенты“ в Тарту является одним из символов студенческой столицы Эстонии
Фонтан „Целующиеся студенты“ в Тарту является одним из символов студенческой столицы Эстонии
ФОТО: ARGO INGVER | DELFI MEEDIA

Со следующего учебного года Министерство образования и науки прекратит выплату стипендий студентам, показывающим отличные результаты в учебе, что позволит сэкономить более 2 миллионов евро. В университетском сообществе это решение не приветствуют, так как стипендия мотивировала молодежь прикладывать к учебе больше усилий.

Начальник отдела высшего образования Министерства образования и науки Кристи Раудмяэ сообщила, что бюджет стипендий за успеваемость составлял 2,4 миллиона евро, их получали 2400 студентов вузов (6% студентов), то есть на одного студента — 100 евро в месяц. Размер стипендии оставался неизменным с момента ее создания десять лет назад.

По словам Раудмяэ, теперь предполагается, что стипендия должна основываться на потребности, а не на успеваемости. „Стипендию за успеваемость назначали на основании установленных вузом критериев, и она не учитывала ни материальное положение студента, ни его потребности. В докладе Центра мониторинга развития Рийгикогу отмечалось, что эстонская система учебных стипендий основана на результатах, и для улучшения доступа к высшему образованию вместо нее надо разработать систему, основанную на потребностях“, - сказала она.

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