ФОТО | Полиция просит помощи в установлении личности подозреваемого в ограблениях пожилых людей в Таллинне

На прошлой неделе полиции сообщили о трех случаях в Таллинне, когда неизвестный мужчина обокрал пожилых женщин. Первый инцидент произошел 30 сентября в Мустамяэ, где у 83-летней женщины украли сумку с удостоверением личности и наличными. 6 октября стало известно, что в районе Кристийне на улице Хайгру напали на 79-летнюю женщину и украли у нее сумку с документами, телефоном, личными вещами и деньгами. В тот же день тоже в Кристийне, на улице Нымме, у 86-летней женщины украли сумочку.

По словам представителя Пыхьяской префектуры Хиско Вареса, к счастью, во время этих ограблений никто серьезно не пострадал, но потерпевшие, несомненно, очень напуганы, и их чувство безопасности нарушено.

„На данный момент нельзя с уверенностью сказать, что эти случаи связаны между собой. Однако есть у них и общие черты, например, насколько известно, все нападения совершает мужчина на велосипеде. В ходе расследования дел мы просмотрели большое количество записей с камер и пришли к выводу, что похитителем может быть мужчина, представленный на фотографиях“, - сказал Варес.

Полиция просит всех, кто располагает дополнительной информацией об ограблениях или узнает мужчину на фотографиях, сообщить об этом по электронной почте pohja.isikuvihje@politsei.ee или телефону 58541156.

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