Сеть товаров и услуг для животных PetCity продают финнам за 18 миллионов евро

Помимо PetCity, Musti также приобретает дочерние предприятия в странах Балтии, а именно Eesti Veterinaaria Kliinikum OÜ, Pet City UAB и Pet City SIA, а также Pet City Klinika UAB.

По инсайдерской информации, стоимость PetCity составляет 18 миллионов евро, а завершение сделки ожидается до конца этого года.

Мари Красс, глава группы компаний Magnum, владеющих PetCity, считает продажу компании историей большого успеха. „PetCity сегодня предлагает полный спектр услуг высочайшего качества для владельцев домашних животных в странах Балтии. Наша концепция в этом регионе уникальна, и доверие нового инвестора является тому подтверждением“, — сказала Красс.

По словам Красс, для клиентов PetCity пока ничего не изменится. Сеть магазинов и клиник для животных PetCity продолжитт обслуживать клиентов в Эстонии, Латвии и Литве. Компания, открывшая свой первый магазин в 2015 году, имеет в общей сложности 46 магазинов, 16 зооклиник в странах Балтии, около 500 сотрудников.

Magnum сфокусируется на своем основном бизнесе: оптовой и розничной продаже медицинских и ветеринарных препаратов и другой аптечной продукции, а также франшизе Apothekа и продаже стоматологической продукции. Magnum сохранит профессиональные связи с PetCity и в будущем.

Налогооблагаемый оборот Pet City OÜ во втором квартале этого года составил 3,1 миллиона евро. По состоянию на конец июня в компании работало 135 человек. В 2022 финансовом году выручка от продаж компании составила 11,65 миллиона евро, однако компания осталась с убытком в размере 295 561 евро.

Musti Group управляет 330 магазинами в Финляндии, Швеции и Норвегии. Musti Group котируется на Хельсинкской фондовой бирже, а оборот компании в 2023 году достиг 426 миллионов евро. На внутреннем рынке новый владелец использует бренды Musti ja Mirri, Arken Zoo и Musti.

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