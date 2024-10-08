Акселератор кино и мультимедиа предлагает эксклюзивный доступ ключевым игрокам отрасли и инвесторам

В отличие от других акселераторов, программа фокусируется именно на сфере кино и мультимедиа — технологические стартапы получат поддержку для роста, но кроме того, они также объединятся с экспертами в этой области, что гарантирует им прямой доступ к ключевым игрокам киноиндустрии, выход на рынок и к инвесторам.

Один из наставников акселератора кино и мультимедиа - Ивар Крусток, руководитель направления искусственного интеллекта и инноваций Delfi.

Крусток рассказал, что для медиа-стартапов он в первую очередь ищет решения, помогающие автоматизировать и масштабировать процесс.

„Компаниям, претендующим на участие в акселераторе, следует подумать о более широком влиянии своей системы на компании-партнеры, а не концентрироваться на решении одной небольшой проблемы.

То же самое верно и для компаний B2C, где однофункциональные инструменты часто не приносят достаточной пользы, чтобы дольше удерживать клиентов“, — поясняет Крусток.

И добавляет, что со своей стороны способствует поддержке разработки компаниями плана по развитию продукта, поиску способов эскалации решения в нескольких направлениях и представления своей идеи в репрезентативной форме.

В программу шестимесячного акселератора войдут десять тщательно отобранных компаний. Также возможно частичное выполнение программы в гибридном формате. Подать заявку можно до 13 октября.

Руководитель программы акселерации Ольга Курдовская рассказала, что целью является поиск тех стартапов, которые привносят что-то действительно инновационное в кино- и мультимедиа-индустрию.