Акселератор кино и мультимедиа предлагает эксклюзивный доступ ключевым игрокам отрасли и инвесторам
В Стартап-инкубаторе Технополя открыт прием заявок в Акселератор кино и мультимедиа, куда приглашаются начинающие компании, цель которых — продвигать с помощью своих технологичных идей сферу киноиндустрии. В акселератор приглашаются стартапы в сфере мультимедиа, виртуальной и дополненной реальности и смежных областях.
В отличие от других акселераторов, программа фокусируется именно на сфере кино и мультимедиа — технологические стартапы получат поддержку для роста, но кроме того, они также объединятся с экспертами в этой области, что гарантирует им прямой доступ к ключевым игрокам киноиндустрии, выход на рынок и к инвесторам.
Один из наставников акселератора кино и мультимедиа - Ивар Крусток, руководитель направления искусственного интеллекта и инноваций Delfi.
Крусток рассказал, что для медиа-стартапов он в первую очередь ищет решения, помогающие автоматизировать и масштабировать процесс.
„Компаниям, претендующим на участие в акселераторе, следует подумать о более широком влиянии своей системы на компании-партнеры, а не концентрироваться на решении одной небольшой проблемы.
То же самое верно и для компаний B2C, где однофункциональные инструменты часто не приносят достаточной пользы, чтобы дольше удерживать клиентов“, — поясняет Крусток.
И добавляет, что со своей стороны способствует поддержке разработки компаниями плана по развитию продукта, поиску способов эскалации решения в нескольких направлениях и представления своей идеи в репрезентативной форме.
В программу шестимесячного акселератора войдут десять тщательно отобранных компаний. Также возможно частичное выполнение программы в гибридном формате. Подать заявку можно до 13 октября.
Руководитель программы акселерации Ольга Курдовская рассказала, что целью является поиск тех стартапов, которые привносят что-то действительно инновационное в кино- и мультимедиа-индустрию.
„Мы ищем решения, которые не только улучшат существующие форматы, но и изменят способы производства, распространения и восприятия фильмов и медиа. Будь то новые производственные технологии, маркетинговые платформы или искусственный интеллект – мы будем рады работать со стартапами, у которых пусть еще нет готового продукта, но которые уже достигли прототипа или MVP, у которых есть мотивированная команда и желание изменить кинематографический и мультимедийный ландшафт с помощью технологий“, — объяснила Курдовская.