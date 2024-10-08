PZU Kindlustus невольно стала монополистом. Всем больницам и стоматологам придется заключить с фирмой дорогие договоры

Из-за отсутствия данных, которыми можно было бы руководствоваться при ценообразовании и конкуренции, страховые взносы выросли в четыре раза по сравнению с прогнозом. Министерство социальных дел лишь констатирует, что с ситуацией приходится мириться, и, возможно, через несколько лет страховые взносы снизятся, пишет Delfi.