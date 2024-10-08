Новости Эстонии
08.10.2024, 11:15

PZU Kindlustus невольно стала монополистом. Всем больницам и стоматологам придется заключить с фирмой дорогие договоры

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Из-за отсутствия данных, которыми можно было бы руководствоваться при ценообразовании и конкуренции, страховые взносы выросли в четыре раза по сравнению с прогнозом. Министерство социальных дел лишь констатирует, что с ситуацией приходится мириться, и, возможно, через несколько лет страховые взносы снизятся, пишет Delfi.

Меньше, чем через месяц вступит в силу Закон о страховании ответственности, и это значит, что вскоре все медицинские учреждения Эстонии должны будут заключить договор страхования ответственности. Но, что удивительно, медицинские учреждения смогут заключить договор только с одним страховщиком - фирмой PZU Kindlustus, услуги которой намного дороже, чем ожидалось.

Хотя большинство больниц в Эстонии еще не заключили договоры страхования ответственности, полученные от PZU расценки вызвали недоуменную оторопь. „Пылваская больница получила предложение, которое примерно в десять раз превышает текущий размер оплаты добровольного страхования ответственности. Теперь мы должны понять, за счет чего мы будем оплачивать страхование“, - сказала Delfi член правления больницы Пыльва Кристин Раудсепп.

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