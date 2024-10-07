ЧП и криминал
07.10.2024, 11:10

ФОТО | В Нарве загорелся частный дом, внутри был газовый баллон. Огонь уничтожил весь второй этаж

 
Пожар в Нарве
Пожар в Нарве
ФОТО: Спасательный департамент | Delfi Meedia

Вечером в воскресенье в Нарве случился пожар в частном доме. К счастью, люди не пострадали, но зданию нанесен серьезный урон.

6 октября в 16:27 в Центр тревоги поступил звонок о том, что на улице Палавузе в Нарве горит дом.

Люди выбежали из дома и вынесли оттуда газовый баллон. Спасателям пришлось бороться с огнем больше часа, и пожар локализовали в 17:47.

Возгорание случилось на первом этаже, второй этаж, к сожалению, был полностью уничтожен огнем. Причина пожара выясняется.

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