07.10.2024, 11:10
ФОТО | В Нарве загорелся частный дом, внутри был газовый баллон. Огонь уничтожил весь второй этаж
ФОТО: | Delfi Meedia
Вечером в воскресенье в Нарве случился пожар в частном доме. К счастью, люди не пострадали, но зданию нанесен серьезный урон.
6 октября в 16:27 в Центр тревоги поступил звонок о том, что на улице Палавузе в Нарве горит дом.
Люди выбежали из дома и вынесли оттуда газовый баллон. Спасателям пришлось бороться с огнем больше часа, и пожар локализовали в 17:47.
Возгорание случилось на первом этаже, второй этаж, к сожалению, был полностью уничтожен огнем. Причина пожара выясняется.
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