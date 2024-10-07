07.10.2024, 12:31
В ноябре в европейских аэропортах из-за новых правил ожидается хаос. Насколько подготовилась Эстония?
ФОТО: | Shutterstock.com via PuzzlePix
С 10 ноября в Евросоюзе должны вступить в силу новые правила пересечения границ для граждан третьих стран. Авиакомпании прогнозируют хаос.
В частности, Евросоюз еще в 2017 году принял постановление, согласно которому государства-члены Шенгенской зоны должны ввести так называемую систему въезда-выезда (EES - Entry/Exit System, англ.), при которой въезд и выезд граждан третьих стран, пересекающих внешнюю границу Шенгенской зоны, должен быть зарегистрирован. Кроме того, в системе должен быть зарегистрирован соответствующий запрет на въезд, если он есть.
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