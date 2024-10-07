В ноябре в европейских аэропортах из-за новых правил ожидается хаос. Насколько подготовилась Эстония?

В частности, Евросоюз еще в 2017 году принял постановление, согласно которому государства-члены Шенгенской зоны должны ввести так называемую систему въезда-выезда (EES - Entry/Exit System, англ.), при которой въезд и выезд граждан третьих стран, пересекающих внешнюю границу Шенгенской зоны, должен быть зарегистрирован. Кроме того, в системе должен быть зарегистрирован соответствующий запрет на въезд, если он есть.