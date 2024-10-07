Новости Эстонии
07.10.2024, 12:31

В ноябре в европейских аэропортах из-за новых правил ожидается хаос. Насколько подготовилась Эстония?

 
Авиакомпании предупреждают, что в ноябре в аэропортах Европы могут возникнуть длинные очереди и задержки
Авиакомпании предупреждают, что в ноябре в аэропортах Европы могут возникнуть длинные очереди и задержки
ФОТО: abydos | Shutterstock.com via PuzzlePix

С 10 ноября в Евросоюзе должны вступить в силу новые правила пересечения границ для граждан третьих стран. Авиакомпании прогнозируют хаос.

В частности, Евросоюз еще в 2017 году принял постановление, согласно которому государства-члены Шенгенской зоны должны ввести так называемую систему въезда-выезда (EES - Entry/Exit System, англ.), при которой въезд и выезд граждан третьих стран, пересекающих внешнюю границу Шенгенской зоны, должен быть зарегистрирован. Кроме того, в системе должен быть зарегистрирован соответствующий запрет на въезд, если он есть.

Новая система направлена ​​на улучшение управления внешними границами, предотвращение нелегальной иммиграции и облегчение координации миграционных потоков. При первом пересечении границы пассажир должен сдать отпечатки пальцев, и пограничники его сфотографируют. В случае повторного пересечения границы чиновники проверят отпечатки пальцев и фотографию пассажира. Там, где это возможно, при повторном пересечении границы можно будет делать это через самообслуживание. Подробнее о новой системе можно прочитать здесь.

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