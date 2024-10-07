Новости Эстонии
07.10.2024, 11:30

В декабре Минобороны обсудит с местными жителями, где построить оборонный технопарк. Одно из возможных мест - Ида-Вирумаа

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В оборонно-промышленном парке площадью 100 га будут производиться мины и боеприпасы, а также взрывчатые вещества
В оборонно-промышленном парке площадью 100 га будут производиться мины и боеприпасы, а также взрывчатые вещества
ФОТО: Mattias Tammet | Õhtuleht

Минобороны предлагает обсудить возможное место размещения технопарка, на выбор — четыре земельных участка в трех уездах.

В Министерстве обороны анонсировали проведение публичного представления и обсуждения исходных положений и программы оценки воздействия государственной специальной планировки оборонного технопарка. Публичное представление пройдет с 17 октября по 15 ноября. В течение этого времени каждый имеет право высказать свое мнение о программе и внести предложения. Обсуждения состоятся в декабре.

Программа, которая будет выставлена ​​на всеобщее обозрение, определяет цель плана и дает обзор общих принципов, которым необходимо следовать в процессе планирования. В ней описаны основные задачи, которые предстоит решить, представлен обзор основных необходимых исследований и определены ожидаемые эффекты, которые могут сопровождать создание оборонно-промышленного парка.

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