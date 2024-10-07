В декабре Минобороны обсудит с местными жителями, где построить оборонный технопарк. Одно из возможных мест - Ида-Вирумаа

В Министерстве обороны анонсировали проведение публичного представления и обсуждения исходных положений и программы оценки воздействия государственной специальной планировки оборонного технопарка. Публичное представление пройдет с 17 октября по 15 ноября. В течение этого времени каждый имеет право высказать свое мнение о программе и внести предложения. Обсуждения состоятся в декабре.