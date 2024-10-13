13.10.2024, 17:45
Свидетельствуют документы прошлых лет: лидер преступного мира Калев Кург имел на „карманные расходы“ тысячи рублей(12)
ФОТО: | Delfi Meedia
Из давнего уголовного дела всплыл любопытный факт: один из самых известных деятелей эстонского преступного мира не знал счета деньгам уже в конце 1980-х годов, пишет издание Eesti Ekspress.
В начале февраля 1988 года в Таллинне милиция задержала некоего Калева Курга, мелкого преступника, имя которого еще ничего не говорило общественности. Органы заинтересовала не столько личность Калева Курга, сколько внушительная пачка денег, которую он имел при себе в момент задержания. Сумма была столь большой, что попадала под букву закона. Дело в том, что в середине мая 1986 года Совет министров СССР издал постановление „О мерах по усилению борьбы с нетрудовыми доходами“, которое ввело контроль за деньгами населения.
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