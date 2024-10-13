ЧП и криминал
13.10.2024, 17:45

Свидетельствуют документы прошлых лет: лидер преступного мира Калев Кург имел на „карманные расходы“ тысячи рублей

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В свое время Калев Кург был одним из самых влиятельных лидеров преступного мира из числа эстонцев.
В свое время Калев Кург был одним из самых влиятельных лидеров преступного мира из числа эстонцев.
ФОТО: Vallo Kruuser | Delfi Meedia

Из давнего уголовного дела всплыл любопытный факт: один из самых известных деятелей эстонского преступного мира не знал счета деньгам уже в конце 1980-х годов, пишет издание Eesti Ekspress.

В начале февраля 1988 года в Таллинне милиция задержала некоего Калева Курга, мелкого преступника, имя которого еще ничего не говорило общественности. Органы заинтересовала не столько личность Калева Курга, сколько внушительная пачка денег, которую он имел при себе в момент задержания. Сумма была столь большой, что попадала под букву закона. Дело в том, что в середине мая 1986 года Совет министров СССР издал постановление „О мерах по усилению борьбы с нетрудовыми доходами“, которое ввело контроль за деньгами населения.

Постановление, имевшее силу закона, обязывало граждан, совершающих сделки на сумму свыше 10 000 рублей или строящих дом стоимостью более 20 000 рублей, представлять в финансовые органы письменное объяснение происхождения денег. Сегодня примерно такое же требование предъявляют банки. В тех случаях, когда проверить источник происхождения денег оказывалось слишком сложно, финансовые учреждения вынуждены были обращаться за помощью в органы внутренних дел. Судя по всему, во время ареста милицию не слишком взволновало происхождение денег, которые Калев Кург имел при себе на „карманные расходы“.

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