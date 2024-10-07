Читайте, какие продукты питания в сентябре подорожали больше всего(8)
Индекс потребительских цен в сентябре снизился по сравнению с августом на 0,3% и по сравнению с сентябрем прошлого года повысился на 3%.
В сентябре цены на продукты питания повысились в годовом сравнении на 4,6%.
Моторное топливо и электричество по сравнению с сентябрем прошлого года стали дешевле.
По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в сентябре 2024 года снизился по сравнению с августом на 0,3% и по сравнению с сентябрем прошлого года повысился на 3%. Товары были дороже по сравнению с сентябрем прошлого года на 1,5% и услуги — на 5,5%.
По словам руководителя группы статистики потребительских цен Департамента статистики Лаури Вески, в сентябре на индекс потребительских цен по сравнению с сентябрем прошлого года более всего повлияли изменения цен, связанные с продуктами питания и безалкогольными напитками, моторным топливом и маслами, а также с различными товарами и услугами.
„Из продуктов питания по сравнению с сентябрем прошлого года более всего, а именно на 57,1%, подорожали соки и сиропы, оливковое масло подорожало на 56,3%. При этом сахар подешевел на 20,1%“, — отметил Вески.
По сравнению с тем же периодом прошлого года в сентябре 2024 года бензин был дешевле на 11,9%, дизельное топливо — на 15,3%. Электричество было дешевле на 5,2%.
По сравнению с августом в сентябре на индекс потребительских цен более всего повлияло, с одной стороны, подорожание одежды и обуви, а с другой — снижение цен на моторное топливо.
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