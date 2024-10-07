Читайте, какие продукты питания в сентябре подорожали больше всего

По словам руководителя группы статистики потребительских цен Департамента статистики Лаури Вески, в сентябре на индекс потребительских цен по сравнению с сентябрем прошлого года более всего повлияли изменения цен, связанные с продуктами питания и безалкогольными напитками, моторным топливом и маслами, а также с различными товарами и услугами.

„Из продуктов питания по сравнению с сентябрем прошлого года более всего, а именно на 57,1%, подорожали соки и сиропы, оливковое масло подорожало на 56,3%. При этом сахар подешевел на 20,1%“, — отметил Вески.

По сравнению с тем же периодом прошлого года в сентябре 2024 года бензин был дешевле на 11,9%, дизельное топливо — на 15,3%. Электричество было дешевле на 5,2%.

По сравнению с августом в сентябре на индекс потребительских цен более всего повлияло, с одной стороны, подорожание одежды и обуви, а с другой — снижение цен на моторное топливо.

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