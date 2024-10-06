Йоко Алендер выбрали одним из вице-президентов ALDE(1)
Представитель Партии реформ Йоко Алендер была избрана вице-президентом Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE), являющегося одной из основных политических фракций в Европейском парламенте, сообщает RusERR.
Президентом ALDE на состоявшемся в воскресенье в Португалии съезде ALDE избрали Свенью Хан.
Из шести избранных вице-президентов Алендер получила больше всего голосов - 389. Остальных избранных вице-президентов поддержали от 232 до 347 делегатов съезда.
Руководство ALDE избирается на двухлетний срок.
Алендер назвала тремя основными темами своей работы на посту вице-президента ALDE свободу, победу Украины и рост чистой и конкурентоспособной экономики.
Алендер подтвердила, что она и дальше продолжит работать на посту министра климата Эстонии. Ранее она участвовала в составлении манифеста ALDE перед выборами в Европарламент 2024 года и выступала одним из руководителей инициированной ALDE программы по расширению прав женщин Alliance of Her.
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