Новости Эстонии
06.10.2024, 17:35

ПРОГНОЗ | Надвигается шторм! Новая неделя принесет проливные дожди и сильный ветер

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ФОТО: Ingmar Muusikus | Delfi Meedia

В середине недели Эстонию накроет штормовая погода, передает Maaleht.

В понедельник (7.10) над странами Балтии будет слабо выраженная область высокого давления. Ночью ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди и туман. Переменный ветер 1-6 м/с, на побережье западный ветер 3-9 м/с. Температура воздуха 2..7°C, местами в юго-восточной Эстонии до -2°C, на побережье до 11°C.

Днем в понедельник переменная облачность. Местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер преимущественно западный 2-8 м/с, после обеда слабый переменный ветер в центральной части страны. Температура воздуха 10..14°C.

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