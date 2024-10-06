ПРОГНОЗ | Надвигается шторм! Новая неделя принесет проливные дожди и сильный ветер

В понедельник (7.10) над странами Балтии будет слабо выраженная область высокого давления. Ночью ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди и туман. Переменный ветер 1-6 м/с, на побережье западный ветер 3-9 м/с. Температура воздуха 2..7°C, местами в юго-восточной Эстонии до -2°C, на побережье до 11°C.