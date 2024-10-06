ФОТО | В Эстонии завершились крупнейшие в истории учения по эвакуации

Спасательный департамент и Силы обороны Эстонии провели с 4 по 6 октября в Южной Эстонии масштабные учения по эвакуации Lõuna Sild, в которых задействовали около 1300 человек.

Lõuna Sild стали крупнейшими учениями по эвакуации в истории Эстонии.

Основной сценарий учений — массовая эвакуация из восточных и юго-восточных районов Южной Эстонии (уезды Пылвамаа, Вырумаа, Валгамаа и Тартумаа) в Вильяндимаа.

Участие добровольцев в роли эвакуируемых было очень важно, поскольку проведение масштабной эвакуации — это серьезное испытание для всех и требует от людей осведомленности и готовности временно переселиться в случае опасности.

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