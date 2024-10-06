„Наши учителя – лучшие в мире“. Таллинн наградил самых выдающихся педагогов года

Всего на конкурс было подано более 600 анкет, из которых в 18 категориях были выбраны 59 лауреатов. Мэр Евгений Осиновский, вице-мэр Алексей Яшин и руководитель Департамента образования Каарел Рунду вручили награды выдающимся таллиннским педагогам и поздравили их с Днем учителя.

Мэр Таллинна Евгений Осиновский сказал: „Для небольшого народа нет ничего важнее образования, и именно поэтому работа учителя – это особая миссия. Наши учителя – лучшие в мире, а благодаря им таково и наше образование. Это невероятное достижение, и за это мы говорим нашим учителям „спасибо““!

„Эстонская система образования переживает множество реформ и изменений, цель которых – создать еще более благоприятную образовательную среду и сделать детей счастливее. Эти изменения возможны только благодаря нашим трудолюбивым учителям, которые ежедневно стараются ради своих учеников. В нашем городе много отличных педагогов. Для того, чтобы выразить им признательность и поблагодарить их, Таллинн и проводит это мероприятие“, – прокомментировал событие курирующий столичную сферу образования вице-мэр Алексей Яшин.

Руководитель департамента образования Каарел Рунду отметил, что в таллиннских школах и детских садах работает невероятное количество замечательных учителей. „Огромная благодарность всем, кто ежедневно вносит вклад в образование наших детей, и поздравления всем, кто был удостоен наград! Я особенно рад, что в этом году мы добавили новую номинацию – „Учитель года в спецгруппе или классе“. Поддержка детей с особыми образовательными потребностями требует исключительной самоотдачи и профессионализма. Приятно, что теперь у нас есть возможность отметить этих педагогов, – сказал Рунду. – Вторая новая категория, в которой мы впервые вручаем награду, – „Административный руководитель образовательного учреждения“. Этим мы хотим выделить тех руководителей, которые активно и заботливо работают над улучшением и развитием учебной среды“.