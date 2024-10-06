Второй энергоблок финской АЭС „Олкилуото“ возобновил производство электроэнергии

Производство электроэнергии на втором энергоблоке АЭС „Олкилуото“ возобновлено, сообщает компания Teollisuuden Voima (TVO).

Согласно пресс-релизу TVO, энергоблок „Олкилуото-2“ был снова подключен к национальной электросети утром в воскресенье около половины шестого.

Работа „Олкилуото-2“ была приостановлена 9 сентября из-за повышенной влажности, обнаруженной в турбогенераторе. По данным TVO, перерыв в производстве длился 28 суток.

Согласно пресс-релизу, неисправный ротор был заменен, и производство электроэнергии возобновилось с пониженной мощности в 725 МВт. Увеличение мощности займет около 30 часов.

Выяснение причины неисправности снятого с эксплуатации ротора продолжается.

Как Delfi писал ранее, работа финских АЭС оказывает влияние на стоимость электроэнергии в Эстонии. Причина, по которой цены на электроэнергию в Финляндии (а значит, и в Эстонии) в последнее время местами поднимались очень высоко, крылась в нехватке базовых мощностей у северных соседей. Так, до сегодняшнего дня в Финляндии не работало два ядерных реактора: Олкилуото-2 (890 МВт) и Ловииса-1 (507 МВт).

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