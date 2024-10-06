Второй энергоблок финской АЭС „Олкилуото“ возобновил производство электроэнергии
Как сообщает Teollisuuden voima, второй энергоблок финской АЭС „Олкилуото“ был подключен к национальной электросети около половины шестого утра в воскресенье, пишет YLE.
Производство электроэнергии на втором энергоблоке АЭС „Олкилуото“ возобновлено, сообщает компания Teollisuuden Voima (TVO).
Согласно пресс-релизу TVO, энергоблок „Олкилуото-2“ был снова подключен к национальной электросети утром в воскресенье около половины шестого.
Работа „Олкилуото-2“ была приостановлена 9 сентября из-за повышенной влажности, обнаруженной в турбогенераторе. По данным TVO, перерыв в производстве длился 28 суток.
Согласно пресс-релизу, неисправный ротор был заменен, и производство электроэнергии возобновилось с пониженной мощности в 725 МВт. Увеличение мощности займет около 30 часов.
Выяснение причины неисправности снятого с эксплуатации ротора продолжается.
Как Delfi писал ранее, работа финских АЭС оказывает влияние на стоимость электроэнергии в Эстонии. Причина, по которой цены на электроэнергию в Финляндии (а значит, и в Эстонии) в последнее время местами поднимались очень высоко, крылась в нехватке базовых мощностей у северных соседей. Так, до сегодняшнего дня в Финляндии не работало два ядерных реактора: Олкилуото-2 (890 МВт) и Ловииса-1 (507 МВт).
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.