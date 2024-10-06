В десяти клиниках закончились деньги, выделенные на стоматологические услуги для детей
В нескольких клиниках закончились деньги, выделяемые Кассой здоровья на лечение зубов детей. Поскольку в следующем году денег будет еще меньше, Касса здоровья предлагает сэкономить за счет компенсаций за стоматологическое лечение взрослых, сообщает rusERR.
„Мы можем обслужить примерно 9000 детей, общая сумма составляет около одного миллиона евро, – заявил члена правления Haldja Hambar Мадис Тафенау. – В сентябре я обнаружил, что средства заканчиваются. Так как очереди у нас до конца года, нам пришлось притормозить“.
Глава отдела партнерских отношений Кассы здоровья Марко Тяхнас сообщил, что в этом году на стоматологические услуги детям было выделено свыше 49 млн евро. „За два года этот объем увеличился более чем на 46%. Средний процент выполнения договоров составляет 75%“, – отметил Тяхнас. По его словам, деньги на лечение детей закончились в десяти клиниках.
„Бюджет Кассы здоровья на последующие годы будет еще более сжатым, – констатировал Тяхнас. – Наш дефицит исчисляется сотнями миллионов, и Касса здоровья предложила правительству ряд вариантов экономии. Одно из них действительно касалось компенсации за стоматологические услуги для взрослых“.
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