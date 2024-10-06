В десяти клиниках закончились деньги, выделенные на стоматологические услуги для детей

„Мы можем обслужить примерно 9000 детей, общая сумма составляет около одного миллиона евро, – заявил члена правления Haldja Hambar Мадис Тафенау. – В сентябре я обнаружил, что средства заканчиваются. Так как очереди у нас до конца года, нам пришлось притормозить“.

Глава отдела партнерских отношений Кассы здоровья Марко Тяхнас сообщил, что в этом году на стоматологические услуги детям было выделено свыше 49 млн евро. „За два года этот объем увеличился более чем на 46%. Средний процент выполнения договоров составляет 75%“, – отметил Тяхнас. По его словам, деньги на лечение детей закончились в десяти клиниках.

„Бюджет Кассы здоровья на последующие годы будет еще более сжатым, – констатировал Тяхнас. – Наш дефицит исчисляется сотнями миллионов, и Касса здоровья предложила правительству ряд вариантов экономии. Одно из них действительно касалось компенсации за стоматологические услуги для взрослых“.

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