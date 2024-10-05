ФОТО | На торжественном гала-вечере в Йыхвиском концертном доме чествовали лучших учителей

В День учителя традиционно отмечают лучших учителей Эстонии, руководителей школ, специалистов по поддержке и тех, кто вносит вклад в образование.

На торжественном мероприятии были объявлены победители в 12 номинациях конкурса „Учитель года“ и лауреат премии „За дело всей жизни“. Все победители получили традиционную статуэтку Йоозепа и премию в размере 10 000 евро от правительства ЭР. Номинанты во всех категориях также получили денежный приз.

Премия за дело всей жизни для педагога составляет 65 000 евро. Ей удостоился академик Олав Аарна, в прошлом занимавший пост ректора Таллиннского технологического университета и EBS

Победителей поздравили президент Эстонии Алар Карис и министр образования и науки Кристина Каллас.