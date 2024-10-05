Поставщик школьного питания Daily вновь открывает двери столовых для всех желающих

По словам Ааро Лоде, исполнительного директора действующей под брендом Daily компании Baltic Restaurants Estonia, неделя открытых дверей в школьных столовых задумана специально для того, чтобы все желающие могли лично убедиться в качестве школьной еды: „Часто мнение родителей о школьном питании основано на воспоминаниях двадцатилетней давности. Мы хотим, чтобы у них появилась возможность прийти и увидеть современные школьные столовые и попробовать пищу, которую ежедневно предлагают ученикам“.

Ааро Лоде призвал и все другие школы, где Daily школьное питание не предоставляет, присоединиться к этой инициативе и распахнуть двери столовых для родителей. „Цель недели открытых дверей – показать, что школьная еда на самом деле питательная и разнообразная. Каждый родитель должен быть заинтересован в том, чтобы узнать, какова на вкус пища, которую его ребенок получает в школе“, - добавил он.

Помимо родителей, в школы приглашают предпринимателей, политиков и чиновников, от решений которых зависит финансирование школьного питания и – в результате – его качество.

Неделя открытых школьных столовых пройдет со 7 по 11 октября в 70 школах по всей Эстонии. Заинтересованных в том, чтобы оценить школьное питание в столовых будут ждать с 12:15 до 13:30. Посетитель сможет получить порцию по цене школьного обеда, которая колеблется от школы к школе, однако, как правило, не превышает двух евро. В Таллинне, например, школьный обед стоит 1,83 евро.

Узнать, какие школы принимают участие в программе, можно здесь . Точное меню на неделю и время перерывов на обед можно найти на сайте каждой школы.