Президент Банка Эстонии: отпуск следует считать в рабочих днях, а не в календарных

Президент Банка Эстонии Мадис Мюллер прокомментировал обсуждение отпусков в социальных сетях, заявив: „Честно говоря, мне непонятно, почему закон Эстонии (как в частном, так и в государственном секторе) не позволяет считать отпуск именно в рабочих днях. То есть говорить, например, не о 28 календарных днях, а о 20 рабочих днях. Таким образом, исчезли бы все эти странные схемы“.

Несколько дней назад ERR сообщила, что Эстонская торгово-промышленная палата призвала сократить текущий 35-дневный основной отпуск для работников, состоящих на государственном финансировании. Эта инициатива вызвала разногласия и имеет как сторонников, так и противников.

Мюллер объяснил в социальных сетях, что 35 дней отпуска не является чем-то необычным даже в частном секторе. „Проблема заключается в том, как многие государственные учреждения рассчитывают эти дни отпуска. В результате получается около шести недель отпуска, что, возможно, действительно слишком много“, — отметил он.

Он обосновывает своё утверждение следующим образом: „Если сначала взять две недели отпуска сразу, как требует закон, а оставшиеся 21 день учитывать только в рабочих днях, то в итоге получится почти шесть недель отпуска“.

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