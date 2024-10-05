Лаагна, Таммсааре, Петербургское шоссе: Таллинн сообщает, какие дорожные работы пройдут на следующей неделе

По словам вице-мэра Таллинна Пяртеля-Пеэтера Пере, ремонтные работы помогают улучшить состояние дорог и продлить срок их службы, благодаря чему ежедневное передвижение становится более комфортным для всех участников движения. „Мы ремонтируем дороги, чтобы всем было удобнее передвигаться. Особое внимание хочу обратить на работы по реконструкции виадука Кадака в Тяхеторни, из-за которых движение там закрыто до конца года. Прошу всех при возможности пользоваться поездом, чтобы избежать поездок на машине не только в центр города, но и до Nõmme keskus, а также к железнодорожному переезду Хийу“, – сказал Пере.