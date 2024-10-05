Лаагна, Таммсааре, Петербургское шоссе: Таллинн сообщает, какие дорожные работы пройдут на следующей неделе
Город Таллинн информирует о дорожных работах, которые пройдут на предстоящей неделе. В начале каждой недели Таллинн обновляет в социальных сетях и на официальном сайте информацию о ремонте дорог и улиц, чтобы жители города были осведомлены о работах, проходящих в их районе.
По словам вице-мэра Таллинна Пяртеля-Пеэтера Пере, ремонтные работы помогают улучшить состояние дорог и продлить срок их службы, благодаря чему ежедневное передвижение становится более комфортным для всех участников движения. „Мы ремонтируем дороги, чтобы всем было удобнее передвигаться. Особое внимание хочу обратить на работы по реконструкции виадука Кадака в Тяхеторни, из-за которых движение там закрыто до конца года. Прошу всех при возможности пользоваться поездом, чтобы избежать поездок на машине не только в центр города, но и до Nõmme keskus, а также к железнодорожному переезду Хийу“, – сказал Пере.
Для обеспечения беспрепятственного движения и предотвращения больших пробок ремонтные работы проводятся в час пик только в крайнем случае, если этого невозможно избежать из-за срочности работ.
Информацию о ремонтных работах можно найти в начале каждой недели в социальных сетях города Таллинна и на официальном сайте города в разделе Tänavad korda (на эстонском языке).
На предстоящей неделе, 7–13 октября, восстановительный ремонт пройдет в Таллинне на следующих участках:
Понедельник, 7 октября
Ул. Румби – от ул. Курси до ул. Логи, работы продолжатся во вторник (схема).
Смуули теэ – от Лаагна теэ до Петербургского шоссе, работы начнутся еще в воскресенье, 6 октября (для обеспечения беспрепятственного движения работы проводятся по ночам, схема).
Таммсааре теэ – от Нымме теэ до бульвара Сыпрузе, работы продолжатся во вторник (для обеспечения беспрепятственного движения работы проводятся по ночам, схема).
Петербургское шоссе – от Смуули теэ до Мустакиви (схема).
Вторник, 8 октября
Среда, 9 октября
Петербургское шоссе – Смуули теэ (схема).
Четверг, 10 октября
Пятница, 11 октября
Ул. Вяйке-Амеэрика – от Пярнуского шоссе до ул. Техника (схема).