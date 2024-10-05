Эстонская компания по продаже креветок, заработавшая десятки миллионов в России, подала заявление о банкротстве

Согласно финансовым отчетам, одной из ключевых причин трудностей компании, принадлежащей Тийту и Тоомасу Кыухкна и Марку Мяги, стало вторжение России в Украину.

Ранее у компании SubLand был собственный рыбный завод в России, и, согласно отчету за 2020 год, Россия являлась основным рынком сбыта, куда продавалась большая часть продукции на сумму 65 миллионов евро. Этот год стал самым успешным в истории компании с точки зрения выручки, а чистая прибыль составила 1,4 миллиона евро.

Последствия российского вторжения

В 2021 году в отчете компании SubLand начали появляться первые упоминания о влиянии российского вторжения на ее деятельность как в России, так и в Украине, куда также были сделаны инвестиции. В частности, в украинском городе Днепр расположен рыбный завод SubLand.

„Военный конфликт между Россией и Украиной существенно влияет на финансовое положение SubLand, учитывая инвестиции компании в эти страны. Ситуация в Украине по-прежнему нестабильна, и в момент подготовки отчета было невозможно полностью оценить ее экономическое воздействие на компанию. Также не было возможно исчерпывающе оценить влияние санкций, наложенных на Россию, на инвестиции компании в России“, — описала ситуация компания в тот период.

В 2021 году объем продаж креветочной компании упал до 9,8 миллионов евро.

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