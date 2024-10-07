Пациенты – под защитой? Вскоре получить компенсацию за врачебную ошибку станет проще

О том, что в Эстонии появится фонд страхования от врачебных ошибок, говорили уже давно. И изначально его действительно планировали ввести, но потом систему поменяли. В итоге вместо фонда страхования от врачебных ошибок у нас с ноября заработает система страхования от врачебных ошибок.

Это будет выглядеть так: все поставщики медицинских услуг должны будут заключить договор обязательного страхования ответственности в течение 30 дней с момента вступления закона в силу. То есть к 1 декабря 2024 года у каждой больницы, поликлиники или частного врача должна быть страховка. Это касается как государственного сектора, так и частного.

Для пациентов это означает, что в случае ущерба здоровью, причиненного некорректным лечением или какими-либо манипуляциями врача, ему не надо будет инициировать судебное разбирательство, которое в наших реалиях может оказаться довольно длительным. Достаточно будет обратиться в страховую фирму, с которой заключен договор у данного медучреждения.

После обращения в фирме оценят, является ли случай страховым, т. е. была ли совершена такая врачебная ошибка, которой можно было избежать.

Важно: Закон обратной силы не имеет, и страхование будет распространяться только на те клинические случаи, которые произойдут после вступления закона в силу, т. е. начиная с 1 ноября.

Максимальный размер возмещения ущерба составит до 100 000 евро на одного пострадавшего пациента, 300 000 евро на один случай и 3 миллиона евро за весь годовой период страхования. Кроме того, предусмотрены минимальные лимиты для нематериального ущерба, зависящие от степени его тяжести.

Не хватает экспертов

Сама по себе услуга страхования ответственности для врачей существует и сейчас, но она добровольна.

Например, на данный момент If Kindlustus предлагает медучреждениям услугу добровольного страхования. Однако обязательную страховку ответственности фирма предлагать не будет. Об этом „МК-Эстонии“ сообщила представитель If Kindlustus Лийз Сепп, не уточняя причины такого решения.