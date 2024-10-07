Пациенты – под защитой? Вскоре получить компенсацию за врачебную ошибку станет проще
С ноября в Эстонии начнет работать система обязательного страхования ответственности врачей. Эта система должна была заработать еще прошлым летом, однако срок в итоге отодвинули до 1 ноября. Подразумевается, что теперь у пациентов в Эстонии будет больше гарантий, что лечение окажется качественным, т. к. в случае возникновения врачебной ошибки пострадавшему от нее получить компенсацию будет проще, чем сейчас. Об этом рассказывает „МК-Эстония“.
О том, что в Эстонии появится фонд страхования от врачебных ошибок, говорили уже давно. И изначально его действительно планировали ввести, но потом систему поменяли. В итоге вместо фонда страхования от врачебных ошибок у нас с ноября заработает система страхования от врачебных ошибок.
Это будет выглядеть так: все поставщики медицинских услуг должны будут заключить договор обязательного страхования ответственности в течение 30 дней с момента вступления закона в силу. То есть к 1 декабря 2024 года у каждой больницы, поликлиники или частного врача должна быть страховка. Это касается как государственного сектора, так и частного.
Для пациентов это означает, что в случае ущерба здоровью, причиненного некорректным лечением или какими-либо манипуляциями врача, ему не надо будет инициировать судебное разбирательство, которое в наших реалиях может оказаться довольно длительным. Достаточно будет обратиться в страховую фирму, с которой заключен договор у данного медучреждения.
После обращения в фирме оценят, является ли случай страховым, т. е. была ли совершена такая врачебная ошибка, которой можно было избежать.
Важно: Закон обратной силы не имеет, и страхование будет распространяться только на те клинические случаи, которые произойдут после вступления закона в силу, т. е. начиная с 1 ноября.
Максимальный размер возмещения ущерба составит до 100 000 евро на одного пострадавшего пациента, 300 000 евро на один случай и 3 миллиона евро за весь годовой период страхования. Кроме того, предусмотрены минимальные лимиты для нематериального ущерба, зависящие от степени его тяжести.
Не хватает экспертов
Сама по себе услуга страхования ответственности для врачей существует и сейчас, но она добровольна.
Например, на данный момент If Kindlustus предлагает медучреждениям услугу добровольного страхования. Однако обязательную страховку ответственности фирма предлагать не будет. Об этом „МК-Эстонии“ сообщила представитель If Kindlustus Лийз Сепп, не уточняя причины такого решения.
Но как объясняет член правления Союза страховых обществ Эстонии Андрес Пийрсалу, добровольное страхование отличается от обязательного своим содержанием.
„Положения договора об обязательном страховании урегулированы законом. В части добровольного страхования фирма и клиент (медучреждение – прим. ред.) могут заключить такой договор, какой им обоим больше подходит“, – говорит Пийрсалу.
Он добавляет, что фирмы предпочитают именно второй вариант.
Пийрсалу полагает, что в будущем в дополнение к обязательной страховке медучреждения смогут заключать и добровольную с определенными ограничениями.
В новой системе Андрес Пийрсалу на данный момент видит один недостаток: нехватка экспертов с медицинским образованием для обработки претензий.
„Для возмещения страховщик должен оценить, был это страховой случай или нет, а также выяснить размер причиненного ущерба. Как правило, сотрудники страхового сектора хорошо справляются с оценкой суммы ущерба, но им необходима помощь в поиске ответа на вопрос, был ли это страховой случай или нет“, – объясняет Пийрсалу.
По его словам, такая проблема есть уже и у нас, и в других странах, где предлагается обязательное страхование медицинской ответственности. Например, в Финляндии.
Оценка медицинских специалистов потребуется, например, при вопросе: страдает ли пациент от боли в результате врачебной ошибки, или же данная боль – нормальное последствие лечения в конкретном случае?
„Поскольку Эстония – невелика, то в отдельных сферах медицины имеется всего несколько экспертов. Может случиться, что в экстренных случаях вообще не будет никого, кто смог бы дать оценку. В таких случаях надо искать эксперта за границей. Такая практика есть и в Финляндии, которая значительно крупнее Эстонии“, – говорит Пийрсалу.
Он добавляет: некоторые случаи могут быть настолько трудны, что для решения вопроса о возможной врачебной ошибке надо привлекать самых опытных экспертов.
Большие надежды
Пациенты введения страхования ответственности врачей ожидали уже давно и очень приветствуют. Об этом говорят и в Эстонской палате людей с ограниченными возможностями (Epikoda). Там подчеркивают, что при действующей сейчас правовой системе получить возмещение за врачебные ошибки очень сложно.
„Пациенту самому трудно объективно оценить, является ли его проблема со здоровьем врачебной ошибкой или же ожидаемым и позволительным последствием, побочным симптомом. Это – медицинский вопрос, требующий сбора и оценки доказательств. А вариантов пожаловаться куда-то, кроме суда, сейчас немного. Когда поставщик медицинских услуг не признает ошибки и не стремится достичь соглашения с пациентом, единственной дальнейшей возможностью для разрешения спора остается судебное разбирательство. Однако гражданский суд рассматривает медучреждение и пациента как равнозначные стороны конфликта. При этом на пациента ложится тяжелое бремя доказывания (своей правоты – прим. ред.)“, – объясняет юрист Эстонской палаты людей с ограниченными возможностями Кристи Реканд.
По оценке юриста, новая система будет более простой, и пациентам будет проще требовать возмещения ущерба своему здоровью. При этом сбором доказательств будет заниматься страховая фирма. А если вынесенное решение пациента не устроит, можно будет обратиться в комиссию по примирению или, как и раньше, в суд.
„Благодаря новой системе страхования делопроизводственная нагрузка на пациента снизится, а получение компенсации упростится. Как дополнительный бонус – созданная система смотивирует медработников бороться с врачебными ошибками, анализировать их и учиться на них, что в итоге помогает обеспечить качество лечения и безопасность“, – считает юрист.
„Мы возлагаем большие надежды на закон об обязательном страховании учреждений, предоставляющих медуслуги. Будут ли в законе какие-то узкие или проблемные места, предсказать сложно. Это будет видно, когда дойдет до конкретных случаев“, – говорит исполнительный руководитель Epikoda Маарья Крайс-Леоск.
Придаст уверенности
Поскольку речь идет о новом страховом продукте, то в его отношении все еще существует некоторая неопределенность, отмечают в BTA Кindlustus. Пока проблемой для страховых компаний является отсутствие информации о предыдущей истории ущербов и, следовательно, – сложность ценообразования в отношении продукта.
„Также есть вероятность, что изменится количество подаваемых требований о возмещении, касающихся медучреждений. Поскольку человек сможет подавать требование напрямую в страховую фирму, это упростит процесс. И может получиться, что люди будут предъявлять требования за каждую мелкую ошибку и даже тогда, когда пациент просто подозревает, что ошибка была допущена“, – полагает Рауль Тагавяли, менеджер по продуктам страхования ответственности BTA kindlustus.
Но он также отмечает, что, поскольку процесс подачи требования будет урегулирован по закону, то это исключит, например, произвол медицинского учреждения, причинившего ущерб, в процессе оценки этого ущерба и в целом при общении с потерпевшим.
В PZU Kindlustus не видят прямого влияния нового закона на взаимоотношения пациента и врача.
„По нашему мнению, страхование ответственности поставщика медицинских услуг не оказывает прямого влияния на отношения между пациентом и врачом или лечебным учреждением. Однако это может косвенно повысить уверенность обеих сторон в том, что в случае возникновения ошибки в лечении решение связанных с ней проблем будет проходить более гладко и прозрачно, чем раньше“, – говорит Арго Аргель, менеджер по продуктам страхования ответственности PZU Kindlustus.
Он отметил, что фирма не видит проблем или сомнительных мест в новом законе, но советует медучреждениям не откладывать заключение договора на последний момент, т. к. большой объем новых соглашений займет много времени.
Важно также, чтобы страхование покрывало все медицинские услуги, которые предоставляет учреждение.
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Важно!
За что можно будет требовать компенсацию?
По закону возмещают ущерб, возникший в результате следующих обстоятельств:
невыполнение или проведение без надлежащей тщательности диагностики, лечения или иного аналогичного действия, лечения или иного аналогичного действия – при условии, что при оказании медицинских услуг с обычно ожидаемой тщательностью на общем уровне медицинской науки ущерб, скорее всего, был бы предотвращен;
в ходе диагностики, лечения или иных аналогичных действий была занесена инфекция – при условии, что при оказании медицинских услуг с обычно ожидаемой тщательностью на общем уровне медицинской науки ущерб, скорее всего, был бы предотвращен;
повреждение, возникшее при транспортировке пациента поставщиком медицинских услуг;
неисправность прибора, использованного в ходе диагностики, лечения или иных аналогичных действий;
неправильный препарат или ошибочная дозировка лекарственного средства, введенная пациенту в ходе оказания медицинских услуг, или использование лекарства, ставшего непригодным из-за действия или бездействия поставщика медицинских услуг, а также иное неправильное использование лекарственного средства;
нарушение поставщиком медицинских услуг обязательства по документированию;
нарушение организационных обязательств при оказании таких медицинских услуг, которые напрямую связаны с постановкой или невыполнением диагностики, лечением или иным аналогичным действием.
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К сведению
Что будут компенсировать?
Пациент сможет ходатайствовать о компенсации, размер которой – не более 100 000 евро на каждого пострадавшего и 300 000 евро на страховой случай.
Возмещать будут следующий имущественный ущерб, обусловленный страховым случаем:
расходы на лечение, в том числе расходы на лекарства;
расходы, возникшие в связи с увеличением потребностей пациента, в том числе расходы на вспомогательные средства и медицинское оборудование;
ущерб, причиненный частичной или отсутствующей трудоспособностью или временной нетрудоспособностью;
расходы на похороны;
другой имущественный ущерб.
Будут возмещать также неимущественный ущерб в размере следующих страховых сумм:
в случае легкого вреда здоровью или телесного повреждения средней тяжести – до 500 евро;
в случае причинения тяжелого вреда здоровью или телесного повреждения средней тяжести – до 2000 евро;
в случае тяжкого вреда здоровью или телесного повреждения – до 5000 евро;
в случае очень тяжкого вреда здоровью или телесного повреждения – до 15 000 евро;
в случае особо тяжкого вреда здоровью, или телесного повреждения, или смерти – до 30 000 евро.
в случае незначительного ущерба здоровью или телесного повреждения возмещение не выплачивается.
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