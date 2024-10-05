В главном дне учений по масштабной эвакуации примут участие около тысячи человек

Учения по масштабной эвакуации Спасательный департамент проводит в тесном сотрудничестве с Союзом обороны, Найскодукайтсе, местными самоуправлениями, а также с Департаментом полиции и погранохраны, Центром тревоги, Департаментом социального страхования и Красным Крестом Эстонии.

Руководитель Южного спасательного центра добавила, что успешная эвакуация во многом зависит от осведомленности и готовности населения. „В реальной кризисной ситуации крайне важно, чтобы приказ об эвакуации воспринимался очень серьезно, и, по возможности, люди заранее продумали, какие запасы им нужны и куда они могут отправиться. Однако значительная часть успеха эвакуации зависит от того, насколько хорошо взаимодействуют различные учреждения. Поэтому мы и проверяем на практике, где наши сильные стороны и где нам нужно быть лучше“, — добавила Тяхе.

По словам руководителя Южного спасательного центра Спасательного департамента Тагне Тяхе, мы должны уметь успешно проводить эвакуацию, например, в случае крупных природных или техногенных катастроф. „К сожалению, поведение нашего восточного соседа за последние годы показывает, что мы должны быть готовы и к самым серьезным сценариям. Если мы готовы к худшему, то мы готовы ко всему“, — отметила Тяхе.

Учения проходят одновременно в 14 самоуправлениях. Спасательный департамент и Найскодукайтсе откроют в общей сложности 7 пунктов эвакуации, где для эвакуированных людей Спасательный департамент и Красный Крест Эстонии организуют обучение по защите населения и оказанию первой помощи.

Суть учений, проводимых Спасательным департаментом и Союзом обороны Эстонии, заключается в эвакуации жителей приграничных районов в безопасные места. Опыт других стран показывает, что эвакуация — один из важнейших механизмов защиты населения, от успешной работы которого зависят жизни сотен и тысяч людей.

„Так как масштабная эвакуация гражданского населения затрагивает всё общество, важно подчеркнуть её значение для всех — как для госучреждений, так и для местных самоуправлений и всего населения. Мы делаем это ради трех основных целей, если случится военный кризис: защитить гражданское население от повреждений и ущерба, которые могут возникнуть во время боевых действий, обеспечить свободу действий и передвижения наших войск в зоне боевых действий, а также избежать террора и депортаций гражданского населения на подконтрольной противнику территории. Это не просто слова, всё это подтверждено событиями последних двух с половиной лет в Украине“, — пояснил Кютт.

„Уже на этапе подготовки учений мы многому научились вместе на различных уровнях, и теперь можем закрепить это на практике. От себя лично хочу поблагодарить все участвующие самоуправления, участников ролевых игр и всех волонтёров Найскодукайтсе, которые своим вкладом помогают улучшить нашу всестороннюю оборону“, — добавил подполковник Кютт.

Что нужно знать об эвакуации: государство никогда не отдаёт приказ об эвакуации необдуманно

Масштабная эвакуация в реальной жизни означает перемещение тысяч людей в безопасное место для защиты их жизни и здоровья. Государство может объявить об этом в случае крупного наводнения, техногенных аварий, загрязнения воздуха или угрозы военного конфликта.

При поступлении приказа об эвакуации его необходимо выполнить немедленно: игнорирование может представлять угрозу для вашей жизни и жизни близких, а также посторонних людей. Может случиться так, что спасатели, медики и другие помощники будут вынуждены спасать тех, кто не ушел из опасной зоны вовремя, и тогда они смогут помочь меньшему количеству людей. Государство никогда не отдаёт приказ об эвакуации без веских оснований.

Общественные пункты эвакуации предназначены в первую очередь для тех, кто не может уйти в другое место. Рекомендуется найти возможность остановиться у родственников или близких, а если есть возможность, следует эвакуироваться на собственном транспорте. Пункты эвакуации, организованные государством, предназначены для тех, у кого нет альтернативного жилья или временного места для пребывания.

Эвакуацию нужно осуществлять с запасами. Эвакуационная сумка важна и должна содержать как минимум запас пищи на один, а желательно на три дня для каждого человека, в зависимости от его потребностей. Предпочтение следует отдавать готовым продуктам, богатым энергией и калориями. Следует учитывать, что в пунктах эвакуации нет возможности хранить или готовить еду. Обязательно нужно иметь при себе необходимые рецептурные лекарства, документы, наличные деньги, банковскую карту и мобильный телефон с зарядным устройством.

При поступлении приказа об эвакуации может не быть достаточно времени для того, чтобы запастись всем необходимым. Если становится очевидно, что существует угроза того, что придётся эвакуироваться из вашего района, важно заранее продумать и приобрести необходимые запасы.