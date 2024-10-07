Как предотвратить самоубийство? Открытое общение: способы понять, что близкий человек думает о суициде

„Сейчас Министерство социальных дел готовит стратегию, план действий по предотвращению само-убийств. И существует очень много пунктов, которые нужно задействовать на государственном уровне: общий рост осведомленности, навыки самопомощи, поддержка со стороны сообщества в целом, а также быстрая доступность помощи. На данный момент, к сожалению, неясно, когда вся эта программа или стратегия начнет осуществляться“, – вздыхает Ойдермаа.

„Самый главный „звоночек“ – это если человек открыто делится, что у него были или есть мысли о суициде, – подчеркивает она. – Также нужно обращать внимание, если человек становится отрешенным и рассеянным, как будто не интересуется происходящим вокруг“.

„Люди остались в живых, но им требуется профессиональная психологическая помощь, чем мы и занимаемся, – добавляет она. – Попытки уйти из жизни совершают как мужчины, так и женщины, как молодые люди, так и люди в возрасте, как бедные, так и богатые“.

„В случае с самоубийствами нет какой-то общей причины. Суицид – это прежде всего процесс, которому предшествуют различные душевные раны, болезненный опыт. Человек остается в социальной изоляции, наедине со своими переживаниями и болью по разным причинам. Это может быть как утрата близкого человека или разрыв отношений, так и потеря работы“, – подчеркивает Анна-Кайса Ойдермаа.

„Да, очень часто есть ощущение, что эти пропавшие люди свели счеты с жизнью. Но часто бывают и хорошие новости, когда человек пропадает, но его находят живым. Мне кажется, что полиция могла бы давать больше информации, что случилось с человеком“, – считает специалист.

Как считает клинический психолог и руководитель Peaasi.ee Анна-Кайса Ойдермаа, хоть полиция не имеет права раскрывать общественности, что точно произошло с человеком, все же можно было бы давать чуть больше информации.

Довольно часто в Эстонии пропадают люди, зачастую молодые. Впоследствии находят их тела. В полицейской сводке лаконично при этом говорится, что следов насильственной смерти не обнаружено. И в таких случаях чаще всего речь идет именно о самоубийстве.

„Иногда обратившийся к консультанту хочет, чтобы ему помогли точнее продумать, как преодолеть страх смерти и решиться на самоубийство“, – рассказывает специалист.

Например, если у человека есть суицидальные мысли, он разработал план, как совершить самоубийство, у него есть средства для этого и желание умереть, то это – признаки высокого риска, и человека ни в коем случае нельзя оставлять одного. Необходимо вызвать помощь или вместе с ним обратиться в отделение экстренной помощи.

По словам Кармен Талль, время играет роль, и острая суицидальная кризисная фаза обычно проходит за несколько часов. Но в острой фазе кризиса – самый высокий риск.

Талль добавляет: „Обращение к консультанту, другу или коллеге может быть вызвано страхом перед собственными мыслями и чувствами, а также последней попыткой получить помощь. Часто не требуется ничего, кроме как просто выслушать человека. Независимо от того, к кому обращается человек с мыслями о суициде, всегда важно его выслушать и отнестись к его ситуации серьезно. Очень опасный миф: те, кто говорит о самоубийстве, не совершают его“.

Формирование суицидальных мыслей – это процесс, и чаще всего самоубийство не происходит вследствие одного события, однако какое-то событие может стать „последней каплей“, побуждая человека покончить с собой.

Как рассказывает руководитель службы дистанционного консультирования Департамента социального страхования Кармель Талль, чаще всего за помощью обращаются люди с особыми психическими потребностями, испытывающие одиночество, тревогу и страх, переживающие траур и горе, люди с расстройствами настроения, с зависимостью. Все эти темы являются факторами риска суицида.

„Специализированных номеров в Эстонии много – и помощь детям, и помощь жертвам, и „Линия жизни“, и скорая помощь, – перечисляет она. – И человек, которому в моменте требуется поддержка, просто теряется. Обязательно нужен один номер, который не нужно искать по сайтам, который будет у каждого в голове“.

Специалист отмечает еще одну проблему, в решении которой может помочь государство – это отсутствие общего телефона психологической помощи.

„Чувство вины – это главное, что бьет по близким и начинает потихоньку грызть изнутри“, – констатирует женщина.

Еве потребовалось почти 30 лет, чтобы понять: решение отца покончить с собой ни в коей мере – не ее вина.

„Конец жизни одного человека не обязательно должен означать конец жизни тех, кто был рядом с ним“, – уверена Ева.

Сейчас она возглавляет группу поддержки душевного здоровья в Таллинне и предлагает услуги консультирования, основываясь на своем печальном опыте.

Ева считает, что, если бы помощь была оказана немедленно, исцеление не заняло бы столько времени.

„Я понимала, что на эту тему нельзя говорить, но и не знать, что произошло, было тоже невыносимо“, – добавляет Ева Коженевски.

Семья предпочитала на эту тему не говорить, и это молчание было для девочки самым ужасным.

„Я просто не могла понять, как такое могло произойти, – с горечью говорит Ева. – Будучи в то время ребенком, я чувствовала себя совершенно одинокой и сбитой с толку. Я потеряла доверие к миру, людям и самой себе“.

Ева вспоминает, что их семья была вполне обычной нормальной семьей из столичного района Мустамяэ. Но в один день ее отец покончил с собой, и тогда девочке показалось, что жизнь рухнула.

„Мне было 11 лет, когда мой отец покончил с собой. Это навсегда изменило мою жизнь“, – рассказывает волонтер-координатор сети кафе душевного здоровья Peaasi.ee Ева Коженевски.

„Суицидальные мысли часто сопровождает ощущение, будто человек находится в туннеле, в конце которого лучом света кажется единственно возможное избавление от терзающей боли – самоубийство. Задача консультанта – быть хранителем надежды и помочь найти альтернативы этому воспринимаемому единственному выходу“, – объясняет специалист.

Этого консультант, конечно, не делает, но такое обращение показывает силу боли, которую человек испытывает. Боль настолько сильна, что человек не видит другого выхода, кроме как покончить с собой.

Только недавно Ева поняла, что тогда, давно, ее отец зашел в тупик своей жизни, а выхода из этого тупика, к сожалению, не увидел.

Женщина добавляет, что если взрослым все это сложно принять и понять, то детям еще сложнее.

„Разговор – самая важная основа для исцеления. Мое выздоровление также началось с того момента, как только я смогла начать говорить об этом. Поначалу у меня чуть ли не сводило челюсти, а слова вообще не хотели выходить“, – делится консультант.

Поскольку боль и напряжение сохранялись у Евы в течение многих лет, у девушки развились расстройства пищевого поведения.

„Я пыталась заглушить мысли внутри себя или избегать их, насколько это возможно, даже несмотря на то, что я понимала, что это – уже нездоровое поведение“, – говорит она.

И однажды, когда Ева поняла, что контроль над пищевым поведением полностью утерян, она обратилась к психологу. И с этого момента начался путь исцеления.

Теперь Ева понимает: хотя время и лечит раны, нужно что-то делать и самостоятельно.

Одиночество – самое худшее

„За свою жизнь я услышала много историй о самоубийствах. Хотя каждый человек и его история – разные, каждое самоубийство предполагает схожие чувства и реакции. Лучше всего помочь может тот, кто сам сталкивался с подобной проблемой. Это может быть и посторонний человек, – констатирует Ева. – Тем более важно получить поддержку в дружеской обстановке, ведь разговоры о самоубийстве в обществе почти что табуированы. Зачастую человек не решается открыто говорить о трудностях. Однако это усугубляет чувство одиночества и подпитывает депрессию и тревогу. Быть одному – худшее, что может случиться“.

Она убеждена: обязательно нужно найти в себе смелость взглянуть на самые пугающие вещи.

„Легче сделать это, когда рядом с тобой кто-то есть. Тот, кто действительно слушает, поддерживает вас и просто не осуждает. Именно такую поддержку можно получить от волонтеров“, – уверяет специалист.

По словам Евы, невозможно сказать, когда точно пора обратиться за помощью.