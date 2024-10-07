Как предотвратить самоубийство? Открытое общение: способы понять, что близкий человек думает о суициде
10 сентября по всей планете отметили Всемирный день предотвращения самоубийств, цель которого – содействие деятельности по снижению количества суицидов во всем мире. Не обошла эта проблема и Эстонию. За последние несколько лет в нашей стране значительно выросло количество попыток суицида. Как помочь людям преодолеть желание свести счеты с жизнью, выясняла „МК-Эстония“.
Довольно часто в Эстонии пропадают люди, зачастую молодые. Впоследствии находят их тела. В полицейской сводке лаконично при этом говорится, что следов насильственной смерти не обнаружено. И в таких случаях чаще всего речь идет именно о самоубийстве.
Как считает клинический психолог и руководитель Peaasi.ee Анна-Кайса Ойдермаа, хоть полиция не имеет права раскрывать общественности, что точно произошло с человеком, все же можно было бы давать чуть больше информации.
„Да, очень часто есть ощущение, что эти пропавшие люди свели счеты с жизнью. Но часто бывают и хорошие новости, когда человек пропадает, но его находят живым. Мне кажется, что полиция могла бы давать больше информации, что случилось с человеком“, – считает специалист.
Причины и предпосылки
„В случае с самоубийствами нет какой-то общей причины. Суицид – это прежде всего процесс, которому предшествуют различные душевные раны, болезненный опыт. Человек остается в социальной изоляции, наедине со своими переживаниями и болью по разным причинам. Это может быть как утрата близкого человека или разрыв отношений, так и потеря работы“, – подчеркивает Анна-Кайса Ойдермаа.
По словам психолога, в Эстонии возросло количество попыток суицида.
„Люди остались в живых, но им требуется профессиональная психологическая помощь, чем мы и занимаемся, – добавляет она. – Попытки уйти из жизни совершают как мужчины, так и женщины, как молодые люди, так и люди в возрасте, как бедные, так и богатые“.
Ойдермаа советует всегда обращать внимание на поведение близкого человека.
„Самый главный „звоночек“ – это если человек открыто делится, что у него были или есть мысли о суициде, – подчеркивает она. – Также нужно обращать внимание, если человек становится отрешенным и рассеянным, как будто не интересуется происходящим вокруг“.
Что должно предпринять государство?
„Сейчас Министерство социальных дел готовит стратегию, план действий по предотвращению само-убийств. И существует очень много пунктов, которые нужно задействовать на государственном уровне: общий рост осведомленности, навыки самопомощи, поддержка со стороны сообщества в целом, а также быстрая доступность помощи. На данный момент, к сожалению, неясно, когда вся эта программа или стратегия начнет осуществляться“, – вздыхает Ойдермаа.
Специалист отмечает еще одну проблему, в решении которой может помочь государство – это отсутствие общего телефона психологической помощи.
„Специализированных номеров в Эстонии много – и помощь детям, и помощь жертвам, и „Линия жизни“, и скорая помощь, – перечисляет она. – И человек, которому в моменте требуется поддержка, просто теряется. Обязательно нужен один номер, который не нужно искать по сайтам, который будет у каждого в голове“.
Факторы риска
Как рассказывает руководитель службы дистанционного консультирования Департамента социального страхования Кармель Талль, чаще всего за помощью обращаются люди с особыми психическими потребностями, испытывающие одиночество, тревогу и страх, переживающие траур и горе, люди с расстройствами настроения, с зависимостью. Все эти темы являются факторами риска суицида.
Формирование суицидальных мыслей – это процесс, и чаще всего самоубийство не происходит вследствие одного события, однако какое-то событие может стать „последней каплей“, побуждая человека покончить с собой.
Талль добавляет: „Обращение к консультанту, другу или коллеге может быть вызвано страхом перед собственными мыслями и чувствами, а также последней попыткой получить помощь. Часто не требуется ничего, кроме как просто выслушать человека. Независимо от того, к кому обращается человек с мыслями о суициде, всегда важно его выслушать и отнестись к его ситуации серьезно. Очень опасный миф: те, кто говорит о самоубийстве, не совершают его“.
По словам Кармен Талль, время играет роль, и острая суицидальная кризисная фаза обычно проходит за несколько часов. Но в острой фазе кризиса – самый высокий риск.
Например, если у человека есть суицидальные мысли, он разработал план, как совершить самоубийство, у него есть средства для этого и желание умереть, то это – признаки высокого риска, и человека ни в коем случае нельзя оставлять одного. Необходимо вызвать помощь или вместе с ним обратиться в отделение экстренной помощи.
„Иногда обратившийся к консультанту хочет, чтобы ему помогли точнее продумать, как преодолеть страх смерти и решиться на самоубийство“, – рассказывает специалист.
Этого консультант, конечно, не делает, но такое обращение показывает силу боли, которую человек испытывает. Боль настолько сильна, что человек не видит другого выхода, кроме как покончить с собой.
„Суицидальные мысли часто сопровождает ощущение, будто человек находится в туннеле, в конце которого лучом света кажется единственно возможное избавление от терзающей боли – самоубийство. Задача консультанта – быть хранителем надежды и помочь найти альтернативы этому воспринимаемому единственному выходу“, – объясняет специалист.
История из жизни
„Мне было 11 лет, когда мой отец покончил с собой. Это навсегда изменило мою жизнь“, – рассказывает волонтер-координатор сети кафе душевного здоровья Peaasi.ee Ева Коженевски.
Ева вспоминает, что их семья была вполне обычной нормальной семьей из столичного района Мустамяэ. Но в один день ее отец покончил с собой, и тогда девочке показалось, что жизнь рухнула.
„Я просто не могла понять, как такое могло произойти, – с горечью говорит Ева. – Будучи в то время ребенком, я чувствовала себя совершенно одинокой и сбитой с толку. Я потеряла доверие к миру, людям и самой себе“.
Семья предпочитала на эту тему не говорить, и это молчание было для девочки самым ужасным.
„Я понимала, что на эту тему нельзя говорить, но и не знать, что произошло, было тоже невыносимо“, – добавляет Ева Коженевски.
Ей потребовались десятилетия, чтобы найти помощь и облегчить душевные муки, вызванные суицидом отца.
Ева считает, что, если бы помощь была оказана немедленно, исцеление не заняло бы столько времени.
Сейчас она возглавляет группу поддержки душевного здоровья в Таллинне и предлагает услуги консультирования, основываясь на своем печальном опыте.
„Конец жизни одного человека не обязательно должен означать конец жизни тех, кто был рядом с ним“, – уверена Ева.
Это – не ваша вина
Еве потребовалось почти 30 лет, чтобы понять: решение отца покончить с собой ни в коей мере – не ее вина.
„Чувство вины – это главное, что бьет по близким и начинает потихоньку грызть изнутри“, – констатирует женщина.
Только недавно Ева поняла, что тогда, давно, ее отец зашел в тупик своей жизни, а выхода из этого тупика, к сожалению, не увидел.
Женщина добавляет, что если взрослым все это сложно принять и понять, то детям еще сложнее.
„Разговор – самая важная основа для исцеления. Мое выздоровление также началось с того момента, как только я смогла начать говорить об этом. Поначалу у меня чуть ли не сводило челюсти, а слова вообще не хотели выходить“, – делится консультант.
Поскольку боль и напряжение сохранялись у Евы в течение многих лет, у девушки развились расстройства пищевого поведения.
„Я пыталась заглушить мысли внутри себя или избегать их, насколько это возможно, даже несмотря на то, что я понимала, что это – уже нездоровое поведение“, – говорит она.
И однажды, когда Ева поняла, что контроль над пищевым поведением полностью утерян, она обратилась к психологу. И с этого момента начался путь исцеления.
Теперь Ева понимает: хотя время и лечит раны, нужно что-то делать и самостоятельно.
Одиночество – самое худшее
„За свою жизнь я услышала много историй о самоубийствах. Хотя каждый человек и его история – разные, каждое самоубийство предполагает схожие чувства и реакции. Лучше всего помочь может тот, кто сам сталкивался с подобной проблемой. Это может быть и посторонний человек, – констатирует Ева. – Тем более важно получить поддержку в дружеской обстановке, ведь разговоры о самоубийстве в обществе почти что табуированы. Зачастую человек не решается открыто говорить о трудностях. Однако это усугубляет чувство одиночества и подпитывает депрессию и тревогу. Быть одному – худшее, что может случиться“.
Она убеждена: обязательно нужно найти в себе смелость взглянуть на самые пугающие вещи.
„Легче сделать это, когда рядом с тобой кто-то есть. Тот, кто действительно слушает, поддерживает вас и просто не осуждает. Именно такую поддержку можно получить от волонтеров“, – уверяет специалист.
По словам Евы, невозможно сказать, когда точно пора обратиться за помощью.
„Есть те, кто каким-то образом самостоятельно справляется со своими переживаниями до конца жизни. Но есть и такие, кто приходит в группу поддержки и признается, что прошло 20 лет, как ушел любимый человек, а все равно больно“, – приводит она пример.
По мнению Евы, лучшее время начать исцелять себя – это когда вы почувствуете внутри достаточно сил и воли.
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Самоубийство: мифы и реальность
Миф 1: человек, говорящий о самоубийстве, на самом деле этого не сделает.
На самом деле: за недели или месяцы до суицида примерно 80% самоубийц
давали понять о своих намерениях близким, друзьям, психологу или врачу. Разговоры о самоубийстве могут быть определенным криком о помощи.
Миф 2: обещание „хранить секрет“ или „не открывать запечатанный конверт“ нужно обязательно выполнить.
На самом деле: если человек явно склонен к суициду, или вы подозреваете, что у него – депрессия, то это обещание нужно нарушить. Уже один только закрытый конверт с требованием сохранить тайну свидетельствует об опасности. Такое поведение может указывать на прогрессирующую суицидальность.
Миф 3: люди, угрожающие суицидом, пытаются таким образом лишь привлечь внимание.
На самом деле: любые попытки суицида и угрозы нужно воспринимать серьезно. Недопустимо игнорировать попытку самоубийства, отнеся её к стремлению привлечь внимание.
Миф 4: попытка самоубийства или само-убийство происходят без предупреждения.
На самом деле: обычно близкие человека, покончившего жизнь самоубийством, могут вспомнить множество ситуаций, когда человек с суицидальными наклонностями пытался сообщить о своем намерении. Важно рассказать близким человека с суицидальными наклонностями о признаках, свидетельствующих об угрозе самоубийства.
Миф 5: если человек решил умереть, то ему нельзя помешать.
На самом деле: зачастую люди, пытающиеся убить себя, не знают, хотят они жить или умереть. Это называется амбивалентностью суицидальных мотивов – некоторые люди хотят жить, но в то же время суицид кажется единственной возможностью вырваться из невыносимой ситуации.
Амбивалентность означает одинаково сильные чувства. То есть человек одинаково сильно хочет и жить, и умереть. В такой ситуации может случиться, что суицидально настроенный человек оставляет своё решение – жизнь или смерть? – другим людям. Человек совершает попытку самоубийства так, чтобы его могли обнаружить другие.
При консультировании нужно помнить, что зачастую суицидальный кризис проходит относительно быстро. Само-убийство – это необратимое решение временных проблем.
Амбивалентность суицидальных мотивов дает возможность предупредить самоубийство, поскольку есть шанс использовать сомнения человека для поиска конструктивного выхода.
Миф 6: разговоры о самоубийстве и суицидальных чувствах могут подтолкнуть к самоубийству.
На самом деле: разговоры о суициде не приводят к суицидальному поведению или мышлению. Чтобы получить помощь при формулировании и толковании эмоций, человек, склонный к суициду, должен вначале выразить их.
Разговор о своих чувствах – это первый шаг на пути преодоления кризиса. Однако в ходе консультативного сеанса нужно всё же соблюдать осторожность и раскрывать проблемы шаг за шагом, не торопясь.
Миф 7: если суицидальный кризис пройдет, то пройдёт и угроза самоубийства.
На самом деле: многие самоубийства происходят именно в период выздоровления, когда у человека появляются силы и желание осуществить свои мысли о самоубийстве.
Например, у подростков большой риск самоубийства – через три месяца после предыдущей попытки суицида. При консультировании нужно обратить внимание, не является ли кажущееся выздоровление, наоборот, твердым решением умереть.
Обычно решение какой-либо проблемы вызывает у человека чувство облегчения. Если человек склонен к депрессии или суициду, в найденном решении может скрываться и твёрдое решение завершить свою жизнь само-убийством.
Миф 8: если у кого-то наблюдается суицидальное поведение, то он всегда останется таким.
На самом деле: большинство людей ведут себя суицидально только в определенный момент своей жизни. Человек, получивший быструю помощь, вероятнее всего вылечится и вернется к обычному ритму жизни без груза мыслей о само-убийстве.
Миф 9: единственная эффективная помощь при склонности к суициду – обращение к психологу или психиатру.
На самом деле: человеку, склонному к суициду, могут помочь все окружающие его люди посредством эмоциональной поддержки и содействия. Социальная поддержка – один из наиболее важных факторов при предотвращении суицидальных попыток. Психотерапия также в существенной мере опирается на поддержку значимого для человека окружения.
Источник: peaasi.ee
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Тест
Колумбийская шкала поэтапно оценивает тяжесть суицидальных настроений (шкала доступна в печатном виде во всех кафе душевного здоровья):
1. Хотели ли вы когда-нибудь умереть или заснуть и никогда не проснуться?
2. Были ли у вас на самом деле мысли о самоубийстве?
3. Думали ли вы о том, как можно это сделать?
4. Были ли у вас подобные мысли и какое-то намерение воплотить их в жизнь?
5. Разобрались ли вы в деталях, как покончить с собой? Собираетесь ли вы осуществить этот план?
6. Делали ли вы когда-нибудь или готовились сделать что-то, что могло бы привести к вашей смерти?
Общий принцип: если человек ответит утвердительно на один вопрос, ему зададут следующий вопрос. Если нет, то продолжать нет необходимости.
Если какой-то ответ положительный, следует задать уточняющие вопросы, позволить человеку рассказать свою историю и высказать болезненные чувства. Но не стоит спешить предлагать решения.
Если человек действительно склонен к суициду, то необходимо убедить его обратиться за профессиональной помощью.
Если риск очень высок, человека нельзя оставлять одного. Волонтеру надо либо попросить его позвать к себе кого-нибудь, либо вызвать скорую помощь, чтобы обеспечить безопасность человека. Обязательство конфиденциальности в данном случае не применяется.
Если ситуация не критическая, совместно с волонтером составляют антикризисный план.
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Наша справка
Peaasi.ee
MTÜ Peaasjad объединяет людей, которые заботятся о душевном здоровье. В НКО работают специалисты по психическому здоровью и работе с молодежью, консультанты и желающие помочь в разных сферах жизни. Их всех объединяет энтузиазм, интерес и уважение к людям.
На портале можно найти всю информацию, чтобы помощь для душевного здоровья была более доступна. Создатели предлагают краткие курсы молодежи и работающим с ней людям, предприятиям и другим интересующимся.
Также на портале есть и подкаст, в котором поднимают самые различные темы, которые обычно боятся обсуждать в обществе: www.esmaabi.peaasi.ee/podcastid/
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Как получить помощь?
1. Напишите консультантам peaasi.ee. Консультанты – опытные специалисты в области психического здоровья и отвечают в течение трех-шести дней. Ответ будет на портале, но вы можете получить к нему доступ только с учетной записью, созданной на вашу электронную почту. Письма и ответы в свободном доступе не публикуются. Чтобы убедиться, что вы получите ответ, проверьте правильность адреса электронной почты.
2. Если у вас возникла чрезвычайная ситуация, позвоните по следующим номерам:
Помощь детям: 116111 (24 часа)
Телефон помощи жертвам 116 006 (24 часа)
Телефон душепопечения и эмоциональной поддержки 116 123 (ежедневно с 14–24)
Линия жизни: 6558 088 (по-эстонски), 655 5688 (по-русски) (ежедневно 19–07)
Скорая помощь: 112 (24 часа)
Или обратитесь в экстренную службу неотложной помощи психиатрической клиники (работают круглосуточно):
в Таллинне: 6172 650, Paldiski mnt 52
в Тарту: 731 8764, Raja tn 31
в Пярну: 516 0379, Ristiku tn 1
в Вильянди: 435 4255, Jämejala, Pargi tee 14
в Нарве: 357 1795, Haigla 1
в Ахтме: 331 1074, Ahtme mnt 95
3. Приходите в ближайшее к вашему дому кафе душевного здоровья в дни приема консультантов.
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Кафе душевного здоровья
Портал Peaasi.ee развивает концепцию кафе душевного здоровья с 2021 года, а с начала 2023 года такие кафе работают регулярно в последнюю субботу каждого месяца.
Работающие в этих кафе волонтеры прошли обучение по оказанию первой помощи в области психического здоровья. Волонтеры сидят за отдельно отмеченным столом в белых футболках с надписью Olen olemas („Я здесь“).
С августа кафе работают в шести городах Эстонии, но цель в этом году – расширить сеть как минимум на три новых города.
Кафе открыты каждую последнюю субботу месяца:
Таллинн: Reval Cafe (Rävala pst 3)
Тарту: Reval Cafe (Riia 4)
Вильянди: Городская библиотека Вильянди (Tallinna 11/1
Пярну: Пярнуская центральная библиотека (Akadeemia 3)
Пылва: Пылваская центральная библиотека (Kesk 16)
Пайде: Центральная библиотека Ярвамаа (Lai 33)
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