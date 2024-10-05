Деньги за одиночество: что обязательно нужно знать о пособии для одиноких пенсионеров и кто в этом году на него имеет право?
Жительница Таллинна Мария Николаевна (77) обратилась в редакцию „МК-Эстонии“ с вопросом: „У меня в прошлом году в марте умер муж, больше у нас никто не был прописан. В прошлом году я пособие для одиноких пенсионеров не получила, получу ли в этом? Пенсия у меня – 527 евро“. „МК-Эстония“ выяснила, кто в этом году получит пособие для одиноких пенсионеров и почему его не выплачивают чаще всего?
Мария Николаевна отмечает, что они с мужем жили в однокомнатной квартире, в которой больше никто прописан не был. Единственный их сын умер еще 15 лет назад. И вот в прошлом году пенсионерка осталась совсем одна.
„Я читала, что есть определенные критерии, – добавляет она, – и я им вроде как соответствую. Но в прошлом году мне пособие не выплатили. Может, надо заявление написать?“
Ряд условий
На вопросы „МК-Эстонии“ ответила представитель Депаратамента социального страхования Ксения Репсон-Дефорж.
– У кого есть право на пособие для одинокого пенсионера?
– Пособие одиноко проживающим пенсионерам, составляющее 200 евро, выплачивают раз в год вместе с октябрьской пенсией. Основные условия для получения пособия – те же, что и раньше:
человек достиг пенсионного возраста,
согласно данным Регистра народонаселения, живет один,
размер его ежемесячной пенсии нетто – ниже 853 евро.
Соответствует ли человек критериям для получения пособия, проверяют ежегодно. Чтобы получить пособие, человек должен соответствовать условиям в течение всего контрольного периода – с 1 апреля по 30 сентября текущего года.
В этом году также право на получение пособия имеют все лица, достигшие возраста получения пенсии по старости, получающие круглосуточную попечительскую услугу (т. е. проживающие в попечительском доме), пенсия которых – меньше 853 евро.
– Почему люди иногда не получают это пособие?
– Это происходит, если они не соответствуют критериям. То есть человек либо не проживал один, либо сумма его пенсии была больше установленного предела.
Ходатайствовать о пособии пенсионеру самому не нужно – после проверки данных Департамент социального страхования выплатит пособие автоматически, если у человека выполнены все условия для выплаты пособия. Данные о возрасте и размере пенсии мы получаем из регистра социальной защиты. Данные о месте жительства – из Регистра народонаселения.
– Получит ли Мария Николаевна в этом году пособие для одинокого пенсионера?
– Она получит, если соответствует критериям: в контрольный промежуток времени проживала одна, согласно данным Регистра народонаселения, и ее пенсия – ниже установленного предела.
Если в прошлом году она не получила, значит, еще не соответствовала критериям. Заявление писать не надо – выплаты происходят автоматически. В этом году автоматически всех проверят, и если она уже соответствует критериям, то пособие для одинокого пенсионера тоже получит.
– Что делать человеку, если он считает, что ему это пособие полагается, но он его не получил?
– Если вы не получили пособие, но считаете, что имеете на него право, вы всегда можете обратиться в Департамент социального страхования:
по инфотелефону 612 1360,
по электронной почте info@sotsiaalkindlustusamet.ee,
в среде самообслуживания https://iseteenindus.sotsiaalkindlustusamet.ee,
лично – в любом из представительств по всей Эстонии.
– Сколько пенсионеров в этом году получат пособие для одинокого пенсионера и сколько денег на это предусмотрено?
– Как раз сейчас составляют список получателей: примерное количество, по нашим оценкам, – около 91 тысячи человек.
Общая сумма приблизительно составит 200*91 000 = 18 200 000€.
В весеннем прогнозе у нас было 94 612 получателя, сумма составляла 18 922 321 евро.
6700 человек останутся без пособия
Министерство социальных дел направило на согласование проект закона, согласно которому с 1 января 2025 года прекратят выплату пособия для одиноких пенсионеров тем, кто находится в домах престарелых.
Это изменение связано с реформой ухода, вступившей в силу в июле прошлого года, в рамках которой доля самофинансирования людей по оплате мест в домах престарелых снизилась.
„В результате реформы ухода госсектор теперь платит в среднем за уход за такими людьми 590 евро. Поэтому выплачивать тем, кто живет в доме престарелых, дополнительно раз в год социальное пособие для одинокого пенсионера в размере 200 евро уже не имеет смысла“, – отметила министр социального обеспечения Сигне Рийсало.
Ведь цель пособия для одиноко проживающего пенсионера – поддержать тех пожилых людей, которые живут одни, а не в доме престарелых.
Прогнозируется, что в 2025 году без пособия останутся примерно 6700 пенсионерам. В 2023 году пособие получили 63 500 человек, включая тех, кто находился в учреждениях социального обслуживания. Согласно прогнозам, государственные расходы на эти пособия в 2025 году сократятся примерно на 1 340 000 евро, в 2026 году –примерно на 1 380 000 евро, а к 2028 году достигнут 1 540 000 евро.
В этом году люди пенсионного возраста, получающие круглосуточный уход и соответствующие критериям дохода, это пособие еще получат.
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