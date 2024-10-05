Деньги за одиночество: что обязательно нужно знать о пособии для одиноких пенсионеров и кто в этом году на него имеет право?

Мария Николаевна отмечает, что они с мужем жили в однокомнатной квартире, в которой больше никто прописан не был. Единственный их сын умер еще 15 лет назад. И вот в прошлом году пенсионерка осталась совсем одна.

„Я читала, что есть определенные критерии, – добавляет она, – и я им вроде как соответствую. Но в прошлом году мне пособие не выплатили. Может, надо заявление написать?“

Ряд условий

На вопросы „МК-Эстонии“ ответила представитель Депаратамента социального страхования Ксения Репсон-Дефорж.

– У кого есть право на пособие для одинокого пенсионера?

– Пособие одиноко проживающим пенсионерам, составляющее 200 евро, выплачивают раз в год вместе с октябрьской пенсией. Основные условия для получения пособия – те же, что и раньше:

человек достиг пенсионного возраста,

согласно данным Регистра народонаселения, живет один,

размер его ежемесячной пенсии нетто – ниже 853 евро.

Соответствует ли человек критериям для получения пособия, проверяют ежегодно. Чтобы получить пособие, человек должен соответствовать условиям в течение всего контрольного периода – с 1 апреля по 30 сентября текущего года.

В этом году также право на получение пособия имеют все лица, достигшие возраста получения пенсии по старости, получающие круглосуточную попечительскую услугу (т. е. проживающие в попечительском доме), пенсия которых – меньше 853 евро.

– Почему люди иногда не получают это пособие?

– Это происходит, если они не соответствуют критериям. То есть человек либо не проживал один, либо сумма его пенсии была больше установленного предела.

Ходатайствовать о пособии пенсионеру самому не нужно – после проверки данных Департамент социального страхования выплатит пособие автоматически, если у человека выполнены все условия для выплаты пособия. Данные о возрасте и размере пенсии мы получаем из регистра социальной защиты. Данные о месте жительства – из Регистра народонаселения.

– Получит ли Мария Николаевна в этом году пособие для одинокого пенсионера?