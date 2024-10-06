Смотреть на счётчик без страха: какой пакет электричества сейчас – выгоднее всего?

Мой дом отапливается электричеством. Какой пакет электроэнергии мне выбрать, чтобы хватало денег ещё и на еду?

Однако для спокойствия я рекомендую фиксированный пакет – чтобы не беспокоиться о скачках биржевых цен, особенно осенью и зимой.

Если вы внимательно следите за почасовыми биржевыми ценами и можете планировать своё потребление, то имеет смысл выбрать биржевой пакет.

Какой пакет будет самым выгодным для обычного потребителя, жителя многоквартирного дома, в наступающем отопительном сезоне?

Если рассматривать не только цену на электричество, но и счёт за электроэнергию в целом, куда входят также плата за сетевые услуги, сбор за возобновляемую энергию и акциз на электроэнергию, то надеяться на снижение счёта не стоит. Однако счёт за электроэнергию можно уменьшить, если сократить своё энергопотребление и использовать советы по экономии энергии (они приведены ниже).

Осенью и зимой становится холоднее и темнее, соответственно, потребление (спрос) электричества возрастает, что приводит к росту цен. Некоторое облегчение могут принести более ветреные осенние дни, так как в Балтийских странах вводят в эксплуатацию новые ветропарки, которые увеличат производство ветровой энергии.

Прогнозировать сложно, поэтому лучше обсудить, какие факторы могут повысить или снизить цену. В случае с ценой на электричество в Эстонии решающий фактор – общее энергопотребление в регионе, состояние коммуникаций с Финляндией и объёмы производства возобновляемой энергии.

Приближается тёмное и холодное время года. Следует ли ожидать повышения цен на электричество в ближайшее время? А как насчёт следующего года?

В связи с этим у читателей „МК-Эстонии“ возникает множество вопросов, на которые мы и попросили ответить руководителя направления по работе с частными клиентами Enefit Eesti Артура Икконена.

В августе 2024 года цены на электроэнергию были выше прошлогодних, сообщает BNS со ссылкой на Eesti Energia. По сравнению с июлем цены на электроэнергию в Эстонии в августе выросли на 9,1%, достигнув 106,95 евро/МВтч.

Любая возобновляемая энергия поставляет на рынок более дешёвую электроэнергию. Проблема – в том, что в Балтийских странах пока недостаточно производства возобновляемой энергии, чтобы покрыть среднее потребление. Это удаётся лишь в некоторые дни, когда потребление низкое, а ветра или солнца много.

По всей Эстонии я вижу всё больше ветроустановок, но электричество не дешевеет. Почему электричество – такое дорогое, и принесут ли эти ветроустановки когда-нибудь пользу, чтобы жители Эстонии могли смотреть на счётчики без страха?

Если у вас фиксированный пакет, то неважно, когда вы используете больше электроэнергии, так как для вас цена остаётся неизменной в течение всего периода действия договора.

Следить за временем использования электроэнергии имеет смысл, если у вас – биржевой пакет, и ваша цена на электроэнергию меняется каждый час. Биржевую цену удобно отслеживать, например, в приложении Enefit, если вы клиент компании. В приложении вы можете видеть почасовые цены в реальном времени и на день вперёд. Поэтому стоит запускать электроприборы в более дешёвые часы.

Зимой мы больше используем электроплиту и электрические обогревательные приборы. К тому же еще и стираем, и моем посуду в посудомоечной машине. Я до сих пор не поняла, имеет ли значение, в какое время суток я включаю электроприборы? Объясните, как не упустить возможность сэкономить!

Размер счёта за электроэнергию зависит от объёма потребляемой энергии, от того, используете ли вы электрический радиатор или тепловой насос. Современные тепловые насосы очень энергоэффективны и могут сократить затраты на отопление в 2–3 раза по сравнению с электрическим радиатором, обогревателем или масляным радиатором.

Людям, которые не производят собственную электроэнергию (например, с помощью солнечных панелей) и не контролируют своё потребление, завися от электрообогрева, лучше защитить себя от скачков биржевых цен, выбрав пакет с фиксированной ценой. В таком случае цена на электроэнергию будет неизменной в течение оговорённого периода, и вам не нужно бояться колебаний биржевых цен.

Как заключить договор на покупку электроэнергии? Я подписал договор с Eesti Energia, а через неделю мне прислали договор от Enefit. Я не понял.

Владимир

Enefit AS является дочерней компанией группы Eesti Energia, которая с начала 2024 года будет предоставлять все услуги, которые ранее оказывала Eesti Energia. Бренд Enefit также известен клиентам в Латвии, Литве и Польше.

Заключение договора на поставку электроэнергии происходит так же, как и раньше: это можно сделать на сайте www.enefit.ee или позвонив в службу поддержки клиентов по телефону 777 4040. Наши специалисты помогут вам подобрать наиболее подходящий пакет электроэнергии в соответствии с вашими потребностями.

Как рассчитывают биржевую цену в счёте за электроэнергию?

Вадим

На бирже электроэнергии цена меняется каждый час, и её можно отслеживать за день вперёд. Потребление каждого клиента также учитывают по часам.

Например, если с 7 до 8 утра и с 19 до 20 вечера цена на электроэнергию составляет 15 центов за киловатт-час, а днём с 12 до 14 часов электроэнергия стоит 4 цента за киловатт-час, то разумнее выполнять свои дела, требующие электричества, в дневное время, когда цена ниже.

Некоторые бытовые приборы потребляют электроэнергию круглосуточно, поэтому полное планирование потребления по часам невозможно. Однако чем лучше вы сможете планировать своё потребление, тем больше сможете сэкономить на цене электроэнергии.

К счёту также добавляются плата за сетевые услуги, сбор за возобновляемую энергию и акциз на электроэнергию, которые не зависят от времени потребления.

Я выбрал пакет зелёной энергии, а мой сосед – биржевой пакет. Но кабель к дому идёт один и тот же. Как же так получается, что в моих розетках – экологичное электричество, а у соседа – нет?

Николай