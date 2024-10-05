А вы один из них? 112 000 человек в Эстонии ежедневно нарушают закон

Третьего сентября примерно в 8:30 датчик дыма и угарного газа Nublu передал сигнал пожарной тревоги из одной квартиры в Рийзипере. Дозвониться до контактного лица не удалось, поэтому на место был отправлен патруль. По словам охранника, хозяев дома не было, однако за несколько минут до патруля на место происшествия пришел строитель, который обнаружил на кухне на включенной электроплите дымящуюся пустую сковороду. Опасность устранили, помещения проветрили, открытым пламенем ничего не горело.

„Пожар может вспыхнуть очень легко. Достаточно забыть выключить плиту или оставить свечу без присмотра – и за считанные секунды может начаться пожар“, – подчеркнул эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла. Именно поэтому важно как можно раньше узнать о пожаре, и в этом поможет дымовой датчик.

Около 100 000 человек нарушают правило

С 2009 года дымовой датчик является обязательным для всех жилых помещений. Иными словами, в каждом доме должен быть как минимум один исправный дымовой датчик, а еще лучше, если такой прибор будет на каждом этаже и в каждой комнате (за исключением кухни и ванной). Но что говорит статистика?

Недавно G4S провел совместно с медиаагентством Initiative исследование, целью которого было выяснить осведомленность людей о дымовых датчиках, датчиках угарного газа и угарном газе. Полученные результаты ошеломляют. „Выяснилось, что около 100 000 человек нарушают закон и у них дома нет дымового датчика“, – сказал Пярьяла и отметил, что дома тысяч жителей Эстонии в опасности, поскольку у них нет спасающего жизни прибора.