ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Выходные принесут нам дождь, туман и солнце

Днём в субботу ожидается переменная облачность с небольшими прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. В первой половине дня местами будет держаться туман. Ветер преимущественно западных направлений 1-7 м/с, на побережье порывами до 10 м/с. Температура воздуха составит 11..14°C.

Ночь на воскресенье ожидается с переменной облачностью, местами возможны кратковременные дожди и туман. Ветер преимущественно юго-западный и южный 2-8 м/с, на северном побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха составит 1..7°C, на побережье до 12°C.

В воскресенье, 6 октября, под влиянием области высокого давления существенных осадков не ожидается, но местами возможны слабые дожди. Ветер южных направлений 3-8 м/с, на северном побережье юго-западный и южный порывами до 13 м/с, вечером ветер ослабнет и станет переменным во внутренних территориях. Температура воздуха днём составит 11..15°C.

Ночь на понедельник будет с переменной облачностью, местами возможны кратковременные дожди. Местами ожидается туман. Ветер переменных направлений, на побережье западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха составит 0..+6°C, на побережье до 12°C.

В понедельник (7 октября) влияние области высокого давления ослабеет, с юга поступит более влажный воздух (вероятность дождя в Юго-Восточной Эстонии возрастёт до 25%). Ветер в основном слабый, на побережье Финского залива ночью порывистый юго-западный и западный, к вечеру ветер повсеместно изменится на северный. Температура воздуха днём составит 11..15°C.

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