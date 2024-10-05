Советник, работающий одновременно на двух должностях, отказался от предложения руководства уйти в отставку

Заместитель председателя парламентской фракции E200 Марек Рейнаас отметил, что логично, что человек не может занимать две должности одновременно. Однако, поскольку Рийгикогу находился на летних каникулах, фракция не успела обсудить этот вопрос. После возвращения с каникул на первом заседании руководства фракции было принято решение о прекращении трудового договора Раунo Вери на должности советника по прессе фракции E200.

Председатель фракции E200 в Рийгикогу Тоомас Уйбо тогда заявил: „Правление фракции собралось вчера впервые после каникул и обсудило дальнейшую организацию фракционной работы. Одной из тем стало расторжение контракта с Рауно Вери, так как во второй половине июля он занял должность советника министра юстиции и цифровых технологий. Несмотря на то, что Рауно Вери продолжал параллельно выполнять свои обязанности в фракции, руководство фракции приняло решение расторгнуть с ним договор“.

10 сентября Рауно Вери сообщили о намерении прекратить с ним трудовой договор по обоюдному соглашению. Однако 4 октября, отвечая на вопрос о том, продолжает ли он работать в качестве советника по прессе фракции E200, он заявил, что по-прежнему выполняет свои рабочие обязанности.

По словам Тоомаса Уйбо, соглашение с Рауну Вери до сих пор не достигнуто. „Правда в том, что Рауно Вери не принял предложение фракции. Надеюсь, что на следующей неделе это соглашение все же будет достигнуто“, — сказал он, добавив, что последним рабочим днем Вери должен быть 9 октября.

Вери подтвердил Delfi, что соглашение с фракцией не достигнуто. „Переговоры — это двусторонний процесс“, — объяснил он свой отказ, добавив, что у него нет никаких финансовых требований к другой стороне.