Politico: Кая Каллас в Европарламенте изначально не заявляла о бизнес-интересах мужа(56)
В декларации экономических интересов, поданной в Европарламент, кандидат на пост Верховного представителя ЕС по иностранным делам Кая Каллас первоначально заявляла лишь о наличии личных банковских счетов и сбережений. Позже она также добавила долю своего мужа Арво Халлика в четырех юридических лицах, пишет Politico.
Издание Politico ознакомилось с декларацией кандидата на пост Верховного представителя ЕС, бывшего премьер-министра Эстонии Каллас (Партия реформ) и заметило, что Каллас изначально оставила пустым раздел о финансовых интересах своего партнера, несмотря на разразившийся в 2023 году скандал вокруг доли его мужа в компании, связанной с Россией, передает rus.err.ee.
Первоначально Каллас заявила лишь о наличии собственных банковских счетов и сбережений.
Позже Каллас уточнила участие мужа Арво Халлика в четырех юридических лицах – OÜ Tristock, MTÜ Tallinna Direktorite Klub, AS Frammi и OÜ Novaria Consult, отмечает издание.
„Кандидат на пост Верховного представителя ЕС Каллас заполнила свою декларацию в соответствии с требованиями и сейчас она находится под пристальным вниманием парламента“, – сообщила Politico команда Каллас.
Парламент также хочет получить от Каллас дополнительную информацию относительно прежнего участия ее мужа в компании, связанной с Россией, пишет Politico.
В августе 2023 года сообщалось, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая Арво Халлику, мужу тогдашнего премьер-министра Каи Каллас, продолжила свою деятельность в России, несмотря на вторжение России в Украину в 2022 году.