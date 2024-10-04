ФОТО | В Пирита столкнулись три автомобиля, никто не пострадал

По предварительным данным, автомобиль, которым управляла 29-летняя женщина, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем, которым управлял 52-летний мужчина, а затем с автомобилем, которым управлял 55-летний мужчина.

В результате аварии никто не пострадал, но транспортные средства, участвовавшие в аварии, получили повреждения.

Водители транспортных средств были трезвы и имеют соответствующую категорию водительских прав.

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