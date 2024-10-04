04.10.2024, 22:35
ФОТО | В Пирита столкнулись три автомобиля, никто не пострадал
Сегодня в 18:00 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе Пирита возле автобусной остановки Меривялья, в котором участвовали три транспортных средства.
По предварительным данным, автомобиль, которым управляла 29-летняя женщина, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем, которым управлял 52-летний мужчина, а затем с автомобилем, которым управлял 55-летний мужчина.
В результате аварии никто не пострадал, но транспортные средства, участвовавшие в аварии, получили повреждения.
Водители транспортных средств были трезвы и имеют соответствующую категорию водительских прав.
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