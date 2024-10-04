Напортачили: в разработке государственного мобильного приложения произошла крупная осечка

Это случилось в 17.29, когда тем, кто зарегистрировался на участие в тестировании, пришло письмо от фирмы Trinidad Wiseman, которая по результату тендера была выбрана Департаментом государственной инфосистемы (RIA) в качестве партнера по разработке приложения.

Содержание письма было следующим: „Мы — из Trinidad Wiseman, и в сотрудничестве с Департаментом государственной инфосистемы (RIA) будем проводить онлайн-тестирование приложения eesti.ee. Большое спасибо, что согласились принять участие! Прежде чем мы сможем начнем тестирование, мы просим вас сообщить адрес электронной почты, который вы используете для входа в Google Play или App Store. Это необходимо для того, чтобы мы могли предоставить вам доступ к загрузке приложения eesti.ee. Вы можете ввести свой адрес электронной почты здесь. С наилучшими пожеланиями, Trinidad Wiseman“.