Права аптекарей хотят расширить: добавить вакцинацию и доступ к информации о здоровье пациентов

Министерство социальных дел направило вчера проект поправок в Закон о лекарственных средствах и другие законы в различные министерства и организации медицинской сферы для получения отзывов.

В проекте изменений предполагается, что в аптеках будут предлагать больше услуг по укреплению здоровья, что аптекари могли бы получить право делать прививки, и для всего этого следовало бы дать им доступ к информации о здоровье пациентов и возможность документировать свои действия.