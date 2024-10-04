Новости Эстонии
04.10.2024, 18:46

Права аптекарей хотят расширить: добавить вакцинацию и доступ к информации о здоровье пациентов

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Медработник делает прививку. Иллюстративный снимок
Медработник делает прививку. Иллюстративный снимок
ФОТО: ARGO INGVER | DELFI MEEDIA

В случае принятия, новый законопроект расширит круг услуг здравоохранения, предлагаемый в аптеках, и предоставит фармацевтам и провизорам, прошедшим соответствующее обучение, право вакцинировать пациентов.

Министерство социальных дел направило вчера проект поправок в Закон о лекарственных средствах и другие законы в различные министерства и организации медицинской сферы для получения отзывов.

В проекте изменений предполагается, что в аптеках будут предлагать больше услуг по укреплению здоровья, что аптекари могли бы получить право делать прививки, и для всего этого следовало бы дать им доступ к информации о здоровье пациентов и возможность документировать свои действия.

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