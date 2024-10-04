04.10.2024, 18:46
Права аптекарей хотят расширить: добавить вакцинацию и доступ к информации о здоровье пациентов(21)
ФОТО: ARGO INGVER | DELFI MEEDIA
В случае принятия, новый законопроект расширит круг услуг здравоохранения, предлагаемый в аптеках, и предоставит фармацевтам и провизорам, прошедшим соответствующее обучение, право вакцинировать пациентов.
Министерство социальных дел направило вчера проект поправок в Закон о лекарственных средствах и другие законы в различные министерства и организации медицинской сферы для получения отзывов.
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