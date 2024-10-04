„Романтические мошенники“ вновь активизировались

Согласно предоставленной Департаментом полиции и погранохраны статистике, в сентябре было зарегистрировано 46 случаев инвестиционных мошенничеств, сумма ущерба от которых оценивается более чем в один миллион евро. Банковское мошенничество имело место 41 раз, а общий ущерб составил 336 000 евро. В совокупности, используя оба эти типа мошенничества, в этом году у жителей Эстонии удалось выманить около 5 миллионов евро, причем пик активности преступников приходится на нынешнюю осень.

В сентябре насчитывалось 37 случаев, когда мошенники различными способами получали доступ к чужим личным данным и использовали их для оформления быстрых кредитов или покупки товаров в рассрочку – при этом предполагаемый ущерб составил около 25 000 евро. В августе подобным образом у людей выманили целых 220 000 евро. „В последнее время все чаще поступают сообщения о том, что эти личные данные получены с помощью так называемого романтического обмана. Мошенники играют на эмоциях людей, притворяясь, скажем, бывшими возлюбленными, чтобы получить доступ к их данным или установить на их устройства вредоносные программы. Недавно в СМИ освещали подобный случай, имевший место в Тартумаа“, - рассказал руководитель отдела по борьбе с отмыванием денег банка Citadele Виктор Ткаченко.

Он пояснил, что чаще всего мошенники пытаются использовать максимально более простые методы. В качестве примера он привел распространяющиеся в последнее время сообщения: „Это SMS-сообщения с эстонских номеров, в которых мошенники притворяются старыми возлюбленными или знакомыми. Утверждают, что сменили номер телефона и приглашают перейти по ссылке, чтобы оставаться на связи“.