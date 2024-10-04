„Романтические мошенники“ вновь активизировались
Только в августе и сентябре, используя чужие личные данные, мошенники смогли заключить кредитные договоры или купить товаров в рассрочку на общую сумму около 245 000 евро. В последнее время для получения личных данных снова часто используются методы романтического обмана.
Согласно предоставленной Департаментом полиции и погранохраны статистике, в сентябре было зарегистрировано 46 случаев инвестиционных мошенничеств, сумма ущерба от которых оценивается более чем в один миллион евро. Банковское мошенничество имело место 41 раз, а общий ущерб составил 336 000 евро. В совокупности, используя оба эти типа мошенничества, в этом году у жителей Эстонии удалось выманить около 5 миллионов евро, причем пик активности преступников приходится на нынешнюю осень.
В сентябре насчитывалось 37 случаев, когда мошенники различными способами получали доступ к чужим личным данным и использовали их для оформления быстрых кредитов или покупки товаров в рассрочку – при этом предполагаемый ущерб составил около 25 000 евро. В августе подобным образом у людей выманили целых 220 000 евро. „В последнее время все чаще поступают сообщения о том, что эти личные данные получены с помощью так называемого романтического обмана. Мошенники играют на эмоциях людей, притворяясь, скажем, бывшими возлюбленными, чтобы получить доступ к их данным или установить на их устройства вредоносные программы. Недавно в СМИ освещали подобный случай, имевший место в Тартумаа“, - рассказал руководитель отдела по борьбе с отмыванием денег банка Citadele Виктор Ткаченко.
Он пояснил, что чаще всего мошенники пытаются использовать максимально более простые методы. В качестве примера он привел распространяющиеся в последнее время сообщения: „Это SMS-сообщения с эстонских номеров, в которых мошенники притворяются старыми возлюбленными или знакомыми. Утверждают, что сменили номер телефона и приглашают перейти по ссылке, чтобы оставаться на связи“.
„К счастью, подобные сообщения довольно легко распознать как мошеннические. Во-первых, часто видно, что для составления сообщения скорее всего использован машинный перевод, а текст содержит грамматические ошибки. Также можно предположить, что знакомый человек будет обращаться на „ты“, а не на „вы“. В-третьих, адрес присланной ссылки может выглядеть подозрительно. На такие ссылки ни в коем случае не следует нажимать. Однако мошенники становятся все изощреннее и постоянно придумывают новые схемы, поэтому даже получив грамматически правильное сообщение следует сохранять осторожность“, - отметил Ткаченко.
Мошенники часто играют на эмоциях людей, например, на страхе, что, если они не примут меры немедленно, с их банковским счетом или деньгами случится что-то плохое. Если вы подозреваете, что стали жертвой финансового мошенничества или кто-то посторонний получил доступ к вашим деньгам, немедленно свяжитесь со своим банком и сообщите в полицию.
За действиями мошенников в Эстонии можно следить на сайте pettused.ee, где государственные органы и предприятия делятся информацией о распространенных в настоящее время схемах мошенничества.
О банке Citadele
Citadele стремится привнести инновации в банковский сектор стран Балтии и предложить людям и предприятиям больше возможностей использования банковских услуг. Помимо повседневных банковских услуг, Citadele предлагает услуги, основанные на финансовых технологиях, включая современное мобильное приложение, а также бесконтактные и мгновенные платежи. Citadele первым в странах Балтии ввел именные платежи, открытие счетов с помощью электронной идентификации, а также кольца, поддерживающие бесконтактные платежи.
Citadele Group – латвийский финансовый концерн. Головной офис Citadele Group находится в Риге, а дочерние предприятия и филиалы действуют в Эстонии Латвии и Литве.