04.10.2024, 17:29
Полиция просит помощи в поисках 70-летней женщины
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи в поисках 70-летней Сирье, которая ушла из дома попечения в селе Пийгасте (волость Канепи, Пылвамаа).
Около 16 часов в Центр тревоги поступило сообщение, что сегодня (04.10) в 14 часов из дома по уходу ушла 70-летняя Сирье. Полиция проводит поисковые мероприятия, которые пока успеха не принесли.
Сирье невысокого роста, у нее короткие каштановые волосы, быстрая походка. Женщина была одета в оранжевую спортивную кофту с капюшоном, брюки темного цвета и обувь серого цвета.
Полиция просит всех, кто видел Сирье или знает что-то о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру телефона 112.
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