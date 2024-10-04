Полиция просит помощи в поисках 70-летней женщины

Около 16 часов в Центр тревоги поступило сообщение, что сегодня (04.10) в 14 часов из дома по уходу ушла 70-летняя Сирье. Полиция проводит поисковые мероприятия, которые пока успеха не принесли.

Сирье невысокого роста, у нее короткие каштановые волосы, быстрая походка. Женщина была одета в оранжевую спортивную кофту с капюшоном, брюки темного цвета и обувь серого цвета.

Полиция просит всех, кто видел Сирье или знает что-то о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру телефона 112.

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