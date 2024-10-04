Председателю Таллиннского городского собрания Тоомасу Круусимяги хотят выразить вотум недоверия

По словам депутата Таллиннского городского собрания Калле Кландорфа, подписавшие вотум недоверия считают, что работа председателя горсобрания выполняется с существенными недостатками и не соответствует требованиям к занимаемой должности. „У оппозиции сложилось впечатление, что Тоомас Круусимяги, который помимо должности председателя горсобрания также является директором Английского колледжа, не смог обеспечить необходимое качество и последовательность в работе горсобрания. Несмотря на это, ему ничего не мешает получать зарплату, находясь на двух должностях, общая сумма которой составляет около 10000 евро в месяц, что больше, чем зарплата президента или премьер-министра Эстонии, – сказал Кландорф. – В ситуации, когда горожанам требуется помощь и поддержка на фоне роста стоимости жизни, председателю горсобрания безответственно получать такое нескромное вознаграждение при неудовлетворительной работе“.

„Депутаты заметили проблемы с протоколами заседаний и обработкой результатов голосования и записей комиссий. Например, на заседании комиссии по окружающей среде и климату 23 сентября председатель комиссии Марис Хеллранд (Социал-демократическая партия) манипулировала результатами голосования. Очень необычно, когда голосование приходится проводить трижды“, – заметил Кландорф, добавив, что такие действия явно ставят под сомнение прозрачность работы горсобрания, и председатель должен нести ответственность за такой беспорядок.