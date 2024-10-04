Председателю Таллиннского городского собрания Тоомасу Круусимяги хотят выразить вотум недоверия
Оппозиционные партии обвиняют Тоомаса Круусимяги (Партия реформ) в препятствовании участию оппозиции в работе горсобрания и недостатках в организации работы учреждения. Несмотря на путаницу в работе горсобрания, доход Круусимяги составляет около 10000 евро в месяц за работу директором Английского колледжа и председателем городского собрания.
По словам депутата Таллиннского городского собрания Калле Кландорфа, подписавшие вотум недоверия считают, что работа председателя горсобрания выполняется с существенными недостатками и не соответствует требованиям к занимаемой должности. „У оппозиции сложилось впечатление, что Тоомас Круусимяги, который помимо должности председателя горсобрания также является директором Английского колледжа, не смог обеспечить необходимое качество и последовательность в работе горсобрания. Несмотря на это, ему ничего не мешает получать зарплату, находясь на двух должностях, общая сумма которой составляет около 10000 евро в месяц, что больше, чем зарплата президента или премьер-министра Эстонии, – сказал Кландорф. – В ситуации, когда горожанам требуется помощь и поддержка на фоне роста стоимости жизни, председателю горсобрания безответственно получать такое нескромное вознаграждение при неудовлетворительной работе“.
„Депутаты заметили проблемы с протоколами заседаний и обработкой результатов голосования и записей комиссий. Например, на заседании комиссии по окружающей среде и климату 23 сентября председатель комиссии Марис Хеллранд (Социал-демократическая партия) манипулировала результатами голосования. Очень необычно, когда голосование приходится проводить трижды“, – заметил Кландорф, добавив, что такие действия явно ставят под сомнение прозрачность работы горсобрания, и председатель должен нести ответственность за такой беспорядок.
Председатель столичного горсобрания Тоомас Круусимяги не смог включить в повестку четвертого заседания осенней сессии выборы второго заместителя председателя. Он также не смог предоставить адекватные объяснения этому. „Согласно доброй традиции, должность второго заместителя председателя принадлежит представителю оппозиции, и оппозиция договорилась о едином кандидате на эту должность. Это неизбежно создаёт впечатление, что правящие коалиционные партии намеренно хотят заглушить оппозицию, так как не дают ей возможности выбрать своего представителя в руководство горсобрания. Повторяющиеся напоминания оппозиции председатель систематически игнорировал, что нарушает принципы демократического процесса и препятствует возможности оппозиции конструктивно участвовать в работе“, – продолжил Кландорф. „Аргумент председателя, что повестка заседания уже перегружена, не убедителен, так как 30 мая 2024 года, когда был избран заместитель председателя от коалиции, повестка включала целых 18 пунктов, что значительно больше, чем на последних заседаниях“.
„Кроме того, правящие коалиционные партии Таллинна, включая председателя собрания Тоомаса Круусимяги, отказались обсуждать на заседании ревизионной комиссии вопросы, касающиеся покупки здания для частной школы, – добавил Кландорф. – Поскольку Тоомас Круусимяги не смог обеспечить бесперебойную и честную работу Таллиннского городского собрания, подписавшие вотум считают, что Круусимяги не подходит для работы председателем городского собрания“.
Вознаграждение председателя городского собрания составляет 75% от его должностного оклада, что составляет 6823 евро в месяц, а зарплата директора Таллиннского Английского колледжа составляет как минимум 2920 евро в месяц. Минимальные оклады директоров общеобразовательных школ зависят от количества учеников и указаны по ссылке. Согласно данным Департамента образования Таллинна, в Таллиннском Английском колледже обучается 845 учеников
Оппозиционные партии Таллиннского городского собрания передали в производство вотум недоверия Тоомасу Круусимяги на заседании 3 октября.
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