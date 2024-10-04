В таллиннской муниципальной школе впервые откроется Монтессори-класс

Ранее педагогика Монтессори применялась в Таллинне преимущественно в частных учреждениях и детских садах. Махтраская основная школа станет первой муниципальной школой, внедряющей этот подход в школьное образование.

По словам директора школы Эдгара Родиченко, научные исследования подтверждают высокую эффективность методики Монтессори в улучшении образовательных результатов. „Исследование, опубликованное в журнале The Montessori Life Journal, подчеркивает, что подход Монтессори, ориентированный на потребности ребенка, помогает детям интуитивно и естественно осваивать второй язык, в отличие от традиционных методов. Здесь детей мотивирует не внешнее давление, а их собственная любознательность“, – отметил Родиченко.

По мнению представителя Эстонского общества Монтессори Яаники Мюйрсепп, образование по методу Монтессори должно находить большее применение в обычных школах. „Монтессори развивает те качества, которые мы стремимся видеть у школьников сегодня – самостоятельность и осознанность. Это значит, что при планировании учебного процесса нужно уделять особое внимание развитию навыков саморегуляции и поддержке мотивации. Сотрудничество с городом Таллинном и Махтраской основной школой – важный шаг для нашего общества. Учеба – это увлекательный процесс, и мы хотим, чтобы дети и учителя воспринимали школу как отличное место“, – сказала Мюйрсепп.

Вице-мэр Алексей Яшин подчеркнул значимость открытия класса Монтессори для системы образования Таллинна. „Применение научно обоснованных методик обогащает наше образовательное пространство. Мы рады тому, что школы Таллинна инициируют проекты, расширяющие возможности для детей. Город готов поддерживать такие инициативы и высоко ценит сотрудничество с партнерами, которыми в этом проекте стали Эстонский институт Монтессори и Образовательный фонд Heateo Sihtasutus“, – заявил Яшин.