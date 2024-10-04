Ласнамяэ станет безопаснее?

„Стратегия развития „Таллинн 2035“ предусматривает, что к 2035 году большинство жителей должны чувствовать себя в общественных местах в полной безопасности, а количество несчастных случаев с травмами уменьшится. Комиссия „Безопасный Ласнамяэ“ создана для того, чтобы ускорить этот процесс в нашем районе. В целом Ласнамяэ – безопасный район, но есть и проблемы, которые требуют большего внимания“, – сказал заместитель старейшины Ласнамяэ и председатель комиссии Кирилл Клаус, в сферу ответственности которого входит в числе прочего организация и координация мероприятий по обеспечению безопасности в районе.

Он добавил, что важную роль в укреплении чувства безопасности играют профилактика и повышение осведомленности людей. Комиссия будет работать над тем, чтобы каждый человек чувствовал себя в Ласнамяэ в безопасности, причем в любом месте и в любое время суток. Помимо этого, комиссия займется все более актуальной темой развития и обеспечения гражданской обороны.

В состав комиссии входят руководитель отдела социального обеспечения районной управы, а также представители районного совета Ласнамяэ, Департамента полиции и погранохраны, Спасательного департамента и Департамента муниципальной полиции. В комиссии также представлены добровольческая организация государственной обороны Кайтселийт, специализирующееся на спасении на воде и защите населения Watergratt Pirita MTÜ, а также охранная фирма Patriot Security, которая является партнером районной управы по обеспечению безопасности в Ласнамяэ. В зависимости от обсуждаемых тем комиссия будет привлекать к сотрудничеству экспертов, чиновников и активных представителей местного сообщества.

Задать комиссии вопросы или направить предложения жители могут, написав по адресу lasnamae@tallinnlv.ee .

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