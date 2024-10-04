Суд: прослушка телефона сестры женщины, обвиняемой в убийстве младенца, была незаконной

Таллиннский окружной суд отменил 1 октября постановление, которым Пярнуский уездный суд дал полиции весной этого года разрешение на прослушивание телефонных разговоров сестры 31-летней Кайри, последнюю обвиняют в убийстве новорожденного ребенка. Окружной суд проанализировал ходатайство полиции и решение суда нижестоящей инстанции и нашел, что выдача санкции на слежку было незаконным.

Слежка в значительной мере вторгается в частную жизнь человека, и это оправдано в случае, когда все другие методы расследования исчерпаны. В данном случае суд пришел к выводу, что необходимую для расследования информацию можно было получить и не прослушивая сестру (которая не являлась сторой расследования, например, подозреваемой).