04.10.2024, 16:35
Суд: прослушка телефона сестры женщины, обвиняемой в убийстве младенца, была незаконной
ФОТО: | Õhtuleht
Полиция несколько месяцев прослушивала телефонный номер члена семьи женщины, которую обвиняют в убийстве в феврале в Сууре-Ляхтру (Ляэнемаа) своего новорожденного ребенка, пишет Eesti Ekspress.
Таллиннский окружной суд отменил 1 октября постановление, которым Пярнуский уездный суд дал полиции весной этого года разрешение на прослушивание телефонных разговоров сестры 31-летней Кайри, последнюю обвиняют в убийстве новорожденного ребенка. Окружной суд проанализировал ходатайство полиции и решение суда нижестоящей инстанции и нашел, что выдача санкции на слежку было незаконным.
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