ЧП и криминал
04.10.2024, 16:35

Суд: прослушка телефона сестры женщины, обвиняемой в убийстве младенца, была незаконной

 
После обнаружения мертвого младенца полиция развернула в Ляэнемаа активные поиски женщины
После обнаружения мертвого младенца полиция развернула в Ляэнемаа активные поиски женщины
ФОТО: Teet Malsroos | Õhtuleht

Полиция несколько месяцев прослушивала телефонный номер члена семьи женщины, которую обвиняют в убийстве в феврале в Сууре-Ляхтру (Ляэнемаа) своего новорожденного ребенка, пишет Eesti Ekspress.

Таллиннский окружной суд отменил 1 октября постановление, которым Пярнуский уездный суд дал полиции весной этого года разрешение на прослушивание телефонных разговоров сестры 31-летней Кайри, последнюю обвиняют в убийстве новорожденного ребенка. Окружной суд проанализировал ходатайство полиции и решение суда нижестоящей инстанции и нашел, что выдача санкции на слежку было незаконным.

Слежка в значительной мере вторгается в частную жизнь человека, и это оправдано в случае, когда все другие методы расследования исчерпаны. В данном случае суд пришел к выводу, что необходимую для расследования информацию можно было получить и не прослушивая сестру (которая не являлась сторой расследования, например, подозреваемой).

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