04.10.2024, 18:26
Полиция нашла 14-летнюю девочку и вернула ее по месту жительства
ФОТО: Delfi
Полиция в пятницу днем просила помощи в выяснении местонахождения 14-летней Эмили, которая ушла из детского центра в волости Йыгева.
Около 18 часов полиция сообщила, что Эмили найдена, с ней всё в порядке. Девочка сама сообщила, что находится в Аравете (небольшой поселок в Ярвамаа), и полиция доставила ее обратно в детский центр.
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