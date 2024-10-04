Полиция ищет 14-летнюю девочку

Девочка выборочно отсутствовала в детском центре уже некоторое время, и местный персонал не знает, где она могла бы быть и когда вернуться. Когда Эмили раньше так убегала, она проводила время в Тартумаа, Йыгевамаа и Вильяндимаа, но не исключены и другие места в Эстонии. Насколько известно, телефона у нее нет, и никто не знает, где она или в каком районе передвигается.