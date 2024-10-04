Полиция ищет 14-летнюю девочку
Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 14-летней Эмили, которая ушла из детского центра в волости Йыгева.
Девочка выборочно отсутствовала в детском центре уже некоторое время, и местный персонал не знает, где она могла бы быть и когда вернуться. Когда Эмили раньше так убегала, она проводила время в Тартумаа, Йыгевамаа и Вильяндимаа, но не исключены и другие места в Эстонии. Насколько известно, телефона у нее нет, и никто не знает, где она или в каком районе передвигается.
Рост Эмили - 165 см. У нее черные волосы до плеч.
Если кто-то где-нибудь видел Эмили или знает, где она проводит время, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.
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