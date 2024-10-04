Экономика
04.10.2024, 14:55

Вопреки экономии: зарплаты чиновников PRIA и PTA вырастут

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ФОТО: Ilmar Saabas/Georg Savisaar | Delfi Meedia

По словам министра регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман, несмотря на задачу по экономии, в Департаменте сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) и Сельскохозяйственном и продовольственном департаменте (PTA) в 2025 году необходимо повысить зарплаты. Представители обоих ведомств пока не говорят, насколько велик будет этот рост, пишет Maaleht.

„По сути PRIA можно сравнить с EIS (Фондом предпринимательства и инноваций — ред.), который также обрабатывает и распределяет пособия“, — сказала Хартман.

„А там все-таки значительная разница в заработной плате. Тут и встает вопрос, почему люди должны оставаться там, а не идти в другие учреждения. Это [повышение заработной платы] имеет решающее значение для устойчивости нашей отрасли — сфокусируемся на этом“.

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