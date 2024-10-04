04.10.2024, 14:55
Вопреки экономии: зарплаты чиновников PRIA и PTA вырастут(18)
ФОТО: | Delfi Meedia
По словам министра регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман, несмотря на задачу по экономии, в Департаменте сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) и Сельскохозяйственном и продовольственном департаменте (PTA) в 2025 году необходимо повысить зарплаты. Представители обоих ведомств пока не говорят, насколько велик будет этот рост, пишет Maaleht.
„По сути PRIA можно сравнить с EIS (Фондом предпринимательства и инноваций — ред.), который также обрабатывает и распределяет пособия“, — сказала Хартман.
Уже заказано?