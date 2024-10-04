Друзей в приют не отдают! Пожилая владелица собаки сбежала от защитников животных в Испанию

Деревня Мууга расположена совсем недалеко от Таллинна, и дорога туда не заняла много времени. Вот и нужный дом, покрашенный в коричневой цвет, окна - темные. Перед домом лежат пакеты с мусором.

Пилле, на встречу с которой мы приехали, открыла не сразу. Для того чтобы добраться до двери, ей требуется время, и не только потому, что она с трудом передвигается, но и потому, что она страдает неряшливостью, и коридор забит вещами..