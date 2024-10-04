04.10.2024, 18:19
Друзей в приют не отдают! Пожилая владелица собаки сбежала от защитников животных в Испанию
ФОТО: Erakogu
64-летняя Пилле, имеющая инвалидность в связи с ограниченной подвижностью, не желая расставаться со своей любимицей, собакой по кличке Нёэбике, сбежала от защитников животных за границу, пишет издание Maaleht.
Деревня Мууга расположена совсем недалеко от Таллинна, и дорога туда не заняла много времени. Вот и нужный дом, покрашенный в коричневой цвет, окна - темные. Перед домом лежат пакеты с мусором.
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