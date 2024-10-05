05.10.2024, 10:10
Олег Гросс о своем новом строительном проекте на 40 миллионов: „Земля куплена, деньги имеются“
ФОТО: KOKO Arhitektid
Водный центр планируется построить в Вильянди уже более 20 лет, и это стало уже чем-то вроде анекдота — каждый раз перед началом строительства что-то срывает планы. На прошлой неделе этот участок земли купил известный бизнесмен из Вирумаа Олег Гросс, который обещает, что он спа-отель точно построит.
„Будет реализован тот же проект двухлетней давности. Что-то там кромсать ради экономии денег мы не намерены. Наконец-то Вильянди получит шикарный спа-отель“, - сказал Гросс непосредственно после покупки земельного участка, на котором должно быть возведено здание.
Уже заказано?