Олег Гросс о своем новом строительном проекте на 40 миллионов: „Земля куплена, деньги имеются“

Водный центр планируется построить в Вильянди уже более 20 лет, и это стало уже чем-то вроде анекдота — каждый раз перед началом строительства что-то срывает планы. На прошлой неделе этот участок земли купил известный бизнесмен из Вирумаа Олег Гросс, который обещает, что он спа-отель точно построит.