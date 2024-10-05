Экономика
05.10.2024, 10:10

Олег Гросс о своем новом строительном проекте на 40 миллионов: „Земля куплена, деньги имеются“

 
Valmiva hoone eskiis.
Valmiva hoone eskiis.
ФОТО: KOKO Arhitektid

Водный центр планируется построить в Вильянди уже более 20 лет, и это стало уже чем-то вроде анекдота — каждый раз перед началом строительства что-то срывает планы. На прошлой неделе этот участок земли купил известный бизнесмен из Вирумаа Олег Гросс, который обещает, что он спа-отель точно построит.

„Будет реализован тот же проект двухлетней давности. Что-то там кромсать ради экономии денег мы не намерены. Наконец-то Вильянди получит шикарный спа-отель“, - сказал Гросс непосредственно после покупки земельного участка, на котором должно быть возведено здание.

Согласно проекту, разработанному несколько лет назад архитектурным бюро Koko, здание, которое планируется построить на берегу озера Вильянди, будет иметь четыре этажа и включать в себя отель на 150 номеров, конференц-центр, ресторан, водный центр и бассейн. Спа-отель также создаст около 170 новых рабочих мест для жителей Вильянди.

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