Военный музей хочет стать владельцем Бронзового солдата

„Мы заботимся об этом кладбище, защищаем и развиваем его“, — сказал директор Эстонского военного музея Хеллар Лилль. Когда выяснилось, что памятник не принадлежит музею, городу было подано соответствующее ходатайство. „Показалось разумным перевести его под нашу ответственность, потому что мы все равно заботимся о нем“, — сказал директор.

Других планов, по его словам, относительно солдата у музея нет. Памятник останется стоять так, как и сейчас. Речь идет исключительно о смене владельца.

Лилль отправил запрос в районную управу во вторник. „Мы знаем, что управа Кесклинна получила этот запрос, но официального ответа у нас нет“, — сказал он.

„Несколько лет назад в отношении данного памятника был совершен акт вандализма, на самом деле, устранением последствий тогда тоже занимались мы, — сказал Лилль. — Так что это нужно сделать, чтобы внести ясность“.

У старейшины района претензий нет

Delfi поговорил со старейшиной Кесклиннна Сандером Андла, по словам которого, просьба полностью оправдана. „Я с этим согласен. Кто еще должен владеть им, как не военный музей?“, — сказал он.

„Тот факт, что он принадлежит городу, для меня весьма интересен“, — добавил старейшина.

„Поскольку он находится на управляемом ими кладбище, то логично, что памятник должен быть в их сфере ответственности. Ходатайство, поданное военным музеем, для меня вполне разумно“.

По словам Андла, официального ответа они пока не дали, так как общая позиция города еще не сформулирована. „Мы, несомненно, сформируем позицию города, после чего нам нужно будет определить порядок действий, но я считаю это разумным“, — сказал он.

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