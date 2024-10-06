„Зачем нужен трамвай в Ванасадам? Возить финнов в Viru Keskus?“

Больше года в Таллинне строят новую трамвайную ветку в Ванасадам. По словам властей, главная цель - связать порт, автобусный вокзал и аэропорт. В социальных сетях многие считают, что маршрут предназначен для прибывающих из Финляндии туристов. Зачем нужен трамвай в Ванасадам? „Очень хороший вопрос, мне его часто задают. Причин как минимум пять“, - говорит представитель Транспортного департамента Григорий Парфенов.

„Первая причина: район Ванасадам - достаточно интересный и перспективный. Это центр города с отличным видом. Такие районы всегда имеют развитие на перспективу. Как правило, во всех городах такие районы застроены. В Таллинне этот район тоже будет застраиваться. В перспективе там появится большое количество рабочих мест, домов, магазинов. Транспортный поток там будет так или иначе.

Вторая причина. Действительно, обслуживание портовой логистики. В порт и из порта выезжает очень много пассажиров. В день около 17 000 человек. На данный момент этот район обслуживают автобусные линии номер 2, 20, 66. Этого недостаточно, чтобы сделать порт доступным для пешеходов. Трамвай может решить эту проблему.

Третья. Техническая. У нас есть вируское кольцо, оно перегружено. Там пересекаются пять трамвайных линий. Кольцо нужно разгружать. Поэтому мы создаем дополнительный транспортный коридор.

К тому же мы создаем технический коридор в случае аварии, мы сможем объехать кольцо и поддерживать трамвайное движение, это четвертое.

Последнее. Остановка Хобуяама перегружена. Расширить ее достаточно сложно из-за специфики дороги. Дополнительная остановка, интегрированная с другим транспортом, поможет обеспечить комфорт и разгрузит главную остановку Хобуяама“, - сказал Парфенов в подкасте RusDelfi.

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