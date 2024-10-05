05.10.2024, 18:37
В ближайшие годы на строительство Rail Baltica потребуются сотни миллионов. Свет: наиболее вероятное решение проблемы - кредит(2)
ФОТО: | Karli Saul/RB Estonia OÜ
Хотя в последнее время строительство железнодорожной магистрали Rail Baltica идет быстрыми темпами, и постоянно объявляются новые тендеры, финансирование масштабного проекта все еще остается под большим вопросом, пишет Delfi Ärileht.
По последним данным, строительство железнодорожной магистрали Rail Baltica в Эстонии обойдется в 3,1 миллиарда евро. Около 700 миллионов евро из этой суммы уже покрыты строительными договорами. До сих пор нам удавалось оставаться в рамках сметы, что позволяет надеяться на то, что заявленная смета будет выполнена. „Мы находимся в рамках контрольной сметы, даже немного ниже“, - сказал Анвар Салометс, председатель правления Rail Baltic Estonia. Это первая хорошая новость.
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