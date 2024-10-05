Экономика
05.10.2024, 18:37

В ближайшие годы на строительство Rail Baltica потребуются сотни миллионов. Свет: наиболее вероятное решение проблемы - кредит

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Председатель правления Rail Baltic Estonia Анвар Салометс (слева), министр инфраструктуры Владимир Свет (в центре) и менеджер портфеля проектов Янар Тюкк (справа) на строительстве терминала Юлемисте. 3 октября 2024.
Председатель правления Rail Baltic Estonia Анвар Салометс (слева), министр инфраструктуры Владимир Свет (в центре) и менеджер портфеля проектов Янар Тюкк (справа) на строительстве терминала Юлемисте. 3 октября 2024.
ФОТО: Karli Saul | Karli Saul/RB Estonia OÜ

Хотя в последнее время строительство железнодорожной магистрали Rail Baltica идет быстрыми темпами, и постоянно объявляются новые тендеры, финансирование масштабного проекта все еще остается под большим вопросом, пишет Delfi Ärileht.

По последним данным, строительство железнодорожной магистрали Rail Baltica в Эстонии обойдется в 3,1 миллиарда евро. Около 700 миллионов евро из этой суммы уже покрыты строительными договорами. До сих пор нам удавалось оставаться в рамках сметы, что позволяет надеяться на то, что заявленная смета будет выполнена. „Мы находимся в рамках контрольной сметы, даже немного ниже“, - сказал Анвар Салометс, председатель правления Rail Baltic Estonia. Это первая хорошая новость.

На мегапроект выделили дополнительные деньги

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