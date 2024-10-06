Украинские беженцы попадают в „инфопузырь“. Эксперты: чиновникам в департаментах надо перестать говорить по-русски

Украинские военные беженцы, которые приехали и остались в Эстонии, находятся здесь уже два с половиной года, и, по оценкам государственных властей, их интеграция в эту среду прошла довольно хорошо. Однако есть примеры, что не все так радужно, как утверждает государство. Одним из мест, вызывающих беспокойство, является деревня Сымера на Сааремаа.

„Сейчас Сымера представляет собой мини-модель Ласнамяэ - там проживает около ста человек из Украины, изначально направленных туда государством. Люди выезжают из села и общаются с местными жителями, но ближайшая среда общения там по-прежнему остается русскоязычной или украиноязычной. Есть и те, кто мало выезжает из деревни, например пенсионеры и инвалиды, которые фактически живут в Эстонии, но мысленно все еще находятся в Украине“, - описала ситуацию в Сымера Пирет Степанова, координатор по интеграции иммигрантов на Сааремаа.