06.10.2024, 11:25
Украинские беженцы попадают в „инфопузырь“. Эксперты: чиновникам в департаментах надо перестать говорить по-русски
ФОТО: | Delfi Meedia
Интерес к изучению эстонского языка среди военных беженцев постепенно угасает. Эксперты полагают, что причина, вероятно, в отсутствии мотивации, и для ее создания нужно что-то менять.
Украинские военные беженцы, которые приехали и остались в Эстонии, находятся здесь уже два с половиной года, и, по оценкам государственных властей, их интеграция в эту среду прошла довольно хорошо. Однако есть примеры, что не все так радужно, как утверждает государство. Одним из мест, вызывающих беспокойство, является деревня Сымера на Сааремаа.
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