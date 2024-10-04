Алан Вахт: новые налоги могут поднять цену на бензин до 2,6 евро(1)
В ближайшие годы цены на бензин и дизельное топливо вырастут из-за новых налогов. Это означает, что даже если мировые цены на топливо упадут, в Эстонии они, напротив, начнут быстро расти. Об этом, как пишут „Деловые ведомости“, рассказал член правления топливной компании Terminal Алан Вахт.
С 2027 года к цене бензина и дизеля будут добавлены квоты на выбросы CO2, а к 2030 году обязательная доля возобновляемой энергии в транспорте вырастет с текущих 7,5% до 29%, пояснил Вахт в эфире радио Äripäev.
Стоимость квот на выбросы CO2 будет колебаться, но Вахт предупредил, что в худшем случае цена на бензин может вырасти с текущего уровня до 2,6 евро, а стоимость дизеля – до 2,5 евро за литр.
„В таком случае мы окажемся в ситуации, когда доля налогов в цене бензина и дизельного топлива будет больше, чем нынешняя розничная цена на бензин. Я подсчитал, что их влияние на цену бензина может составить 1,7-1,8 евро за литр“, – заключил Вахт.
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