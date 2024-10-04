Министр иностранных дел: Эстония пока не готова признать Палестину как государство

„Мы в правительстве по моей просьбе подробно обсудили внешнюю политику Эстонии. Мы абсолютно не меняли свой курс. Однако делать выбор становится все труднее, – передает RusERR его слова, сказанные в передаче Esimene stuudio на канале ETV. – И если говорить конкретно о последней резолюции (Эстония поддержала резолюцию ООН с призывом о выводе израильских сил с территорий Палестины – прим. ред.), речь не идет о том, чтобы занять чью-либо сторону, Израиля, Палестины, ХАМАС или „Хезболлы“, которые являются террористическими организациями. Эта конкретная резолюция была связана с оценкой решения Международного суда ООН“.

Министр пояснил, что Международный суд и Международный уголовный суд являются для Эстонии экзистенциальными организациями, и другого варианта не было.

„Наша четкая позиция, что ХАМАС, „Хезболла“ – террористические организации. Согласно международному праву, Израиль имеет право защищать себя, и мы это очень четко поддерживаем, – добавил Цахкна. – Так что мы нашу политику не меняли. И я также очень спокойно говорю телезрителям, что бы там ни говорили, так сказать, эстонские эксперты, наши отношения с США очень хорошие. Наши отношения с нашими союзниками очень хорошие. Нас уважают за нашу очень четкую политику, основанную на международном праве“, – заявил Цахкна.

Министр подчеркнул, что правительство пока не готово признать Палестину как государство и не готовится к этому. „До этого еще очень далеко, и это совершенно другие дискуссии“, – сказал Цахкна.

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